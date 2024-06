– Miljøkonsekvensene av olje- og gassleting utenfor Lofoten kan være svært alvorlig. Vi snakker om torskens fødestue.

Utspillet fra Lars Haltbrekken (SV) kommer i kjølvannet av at Høyre vil åpne det omstridte gassfeltet Nordland VI.

Han betviler også om Høyre har lest rapporten som anslår at det kan være mest olje i området.

Ikke gass som Høyre ønsker å lete etter.

– Haltbrekken viser til flere 10 år gamle ressursrapporter, svarer Trellevik.

Han viser til en langt nyere rapport, der det står at Norskehavet har større gasspotensial enn Nordsjøen, men mindre enn Barentshavet.

Kan torsken ta skade av olje- og gassleting i Lofoten? Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Stor usikkerhet, men ...

SV-politikeren Lars Haltbrekken sier rapporten fra sokkeldirektoratet viser at er mest olje i Nordland VI.

– Det jeg reagerer på er at Høyre vil åpne Lofoten for å produsere gass. Men så er jo faktum at dette er områder som først og fremst inneholder olje, ikke gass, sier Haltbrekken.

Han sier videre at Høyre enten er totalt kunnskapsløse om petroleumsforekomstene i området, eller forsøker å lure befolkningen med å snakke om gass når det egentlig er olje de ønsker å utvinne.

Lars Haltbrekken mener det er meningsløst å lete etter mer fossil energi. Foto: Tale Hauso / NRK

Sokkeldirektoratet understreker til NRK, på spørsmål om den aktuelle rapporten fra 2010, at det er stor usikkerhet i ressursestimatet og de ulike ressursgruppene.

Derfor er det grunnlag for å tolke og bygge kunnskap om området.

Haltbrekken erkjenner at det er usikkerhet rundt estimatene.

– Men de slår jo også fast at det er mest sannsynlig å finne mest olje her og minst gass, sier han og legger til:

– Sokkeldirektoratet sier selv til NRK at det er stor usikkerhet. Så her har Høyre bomma totalt.

Ove Bernt Trellevik i Høyre sier oljesøl først og fremst tilgriser havoverflate og strender. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Men er det ikke behov for olje òg gass i en usikker energisituasjon i Europa og verden for øvrig?

– Norge og verden har funnet mye mer olje, kull og gass enn vi kan svi av dersom vi skal unngå de alvorligste konsekvensene av klimakrisen. Derfor kan ikke vi sette i gang med leting etter mer.

– Torsk gyter på havbunnen

Ove Bernt Trellevik (H) sier mer gass er viktig av to grunner:

Europeisk sikkerhetspolitikk Klimamålene

– Ifølge Rystad Energy vil gassproduksjonen, uten nye funn, falle med omtrent 35 prosent innen 2035, 60 prosent innen 2040 og 90 prosent innen 2050.

– Derfor trenger vi å lete mer.

Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig norsk gass er for europeisk sikkerhetspolitikk, sier Ove Bernt Trellevik. Foto: Olaug Spissøy Kyvik

Han drar også frem at det vil være et stort behov for å finne alternativ energi med lave utslipp for å erstatte dagens forbruk av fossil energi.

Han drar frem blått hydrogen som et viktig eksempel:

– Det en energikilde med svært lave utslipp som kan brukes til å erstatte fossil energi i flere sektorer. Ifølge FNs klimapanel er det en viktig løsning på vei mot klimamålene.

Ferger på hydrogen er i drift, og flere blir det fremover. Foto: Olav Røli / NRK

Angående Haltbrekkens bekymringer rundt torsken ve og vel svarer Trellevik:

– Torsken gyter på havbunnen. Oljesøl tilgriser først og fremst havoverflaten og strendene.

Han er rask med å påpeke at det ikke betyr at Høyre tar lett på miljøutfordringene.

– Tvert imot. Vi må sikre den beste oljevernberedskapen. Det har vært produksjon på sokkelen i 50 år, og det største utslippet på norsk sokkel skjedde på Ekofisk Bravo på 70-tallet. Dette er den eneste ulykken av denne typen på norsk sokkel og i Nordsjø-området.

Trellevik legger til at Norge gjennom tiår har opparbeidet seg erfaring fra ny, sikker og miljøvennlig drift av petroleumssektoren.

– Haltbrekken viser til 10 år gamle ressursrapporter

Slik kommenterer Ove Bernt Trellevik rapporten Haltbrekken viser til, som for øvrig er ennå eldre (2010).

– Men, Ifølge Sokkeldirektoratets ressursrapport fra 2022, er det nest mest potensial for å finne ny gass i Norskehavet der Nordland VI ligger, legger Trellevik til.

Rapporten viser et anslag for gasspotensial i tre områder; Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Foto: Skjermdump / Sokkeldirektoratets ressursrapport 2022

Høyre-politikeren påpeker at det vil være mindre krevende å koble seg på eksisterende infrastruktur, og miljø- og fiskerisiko har vært grundig vurdert og tatt hensyn til da det ble konsekvensutredet tidligere.

– Det er nær eksisterende infrastruktur, og eventuelle funn vil kunne utvinnes til lav kostnad.

Lars Haltbrekken frykter på sin side at Høyre ikke vil la eventuell olje ligge.

– Høyre ser ut til å overhodet ikke bry seg om de katastrofale konsekvensene et oljesøl her vil kunne ha for torskens gyteområde, torskens fødestue, rett og slett. Det er derfor disse områdene også er stengt for petroleumsvirksomhet.

Til tross for uroen knyttet til Høyres forslag tror ikke Haltbrekken det blir en realitet med det først.

– Heldigvis får de ikke med seg et flertall i Stortinget for dette forslaget nå.