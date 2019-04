Surfer på isflak i Lofoten: – Du må nyte tiden du får før brettet smelter

– Et surfebrett av is er jo veldig glatt da. For ikke å gli av må vi ha på brodder utenpå våtdrakta. Det funka faktisk utrolig bra når vi først kom oss opp, forteller Jørn Ranum.

Det er Ranum, sammen med sin venn og kollega Inge Wegge, som står bak prosjektet om å lage surfebrett av is. Idéen fikk de av at de fikk lyst til å surfe på vann med vann. I førsteomgang tenkte de at det bare var å sage ut store blokker med is.

Men så lett var det ikke.

– Vi fant fort ut at isen var for porøs, så da vi prøvde brettet smeltet det overraskende fort. Det så ut som en sveitserost etterpå, sier Ranum.

Løsningen ble å komme seg inn i et fryselager, der de kunne fryse solide brett av 100 prosent vann. For å få til dette fikk de med seg en isskulptør fra Lofoten, som har mer peiling på hvordan man bør skjære og jobbe med isen.

Prosjektleder Inge Tamburaci Wegge (t.v.) og den svenske surferen Pontus Hallin former et brett ut av is. Her er de i tettstedet Delp nær Straumnes i Lofoten i februar. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

For at isen virkelig skal stivne til, dyppes brettene i ferskvann først. Da kommer ferskvannet inn i sprekkene og tetter igjen. Saltvannet hadde nemlig ikke fryst like lett, forklarer gutta.

30 minutter

Ifølge Ranum er det ikke alltid det går like smertefritt når isbrettene skal fraktes ned til havet.

– De er glatte og vanskelig å bære. Vi knuste sikkert halvparten av de vi lagde.

At brettene er såpass glatte førte også med seg flere utfordringer. Men her var gutta kjapt i gang med en kreativ løsning.

– Vi bruker broddene for å få best mulig feste, og det funka faktisk utrolig bra.

Og det er ikke all verdens tid man har på seg på å klare å stå oppreist på surfebrettene laget av is. For naturlig nok varer ikke is evig, med mindre de forblir i frysetemperatur. I det brettet er i vannet har man omtrent en halvtime på seg, før brettet smelter.

– Det artige er at du må nyte øyeblikket mens det varer. Det er jo det surfing og naturen handler om, å være i nuet. Du må bruke brettet så lenge det varer, og den halvtimen blir veldig viktig, sier Ranum.

Norske Inge Tamburaci Wegge leder prosjektet. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Isbrettsurfing etter påske

Det er hittil ingen som har klart å surfe på brettene i vannet. Men etter all testingen vet de nå at det er mulig, og målet er at etter påska skal flere ha fått prøve seg på surfebrett av is.

Gutta har blitt spurt om det kan være en god businessidé, men er usikre på om noen vil fortsette med denne typen surfing. De liker likevel godt idéen om å prøve noe nytt.

– Vi blir ikke rike av dette. Som sagt, det handler om å nyte de 30 minuttene du har med surfing før brettet smelter.

Mot slutten av året vil prosjektet ende opp som en film som skal sendes av NRK. Både Ranum og Wegge jobber til vanlig med film og TV.