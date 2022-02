Fant supergener i torsk: Gjør den mer motstandsdyktig mot klimaendringer

Har du hørt om såkalte «supergener» før?

Supergener er ikke nødvendigvis noe nytt, men finnes i mange arter.

Et supergen er en sammenkobling av mange forskjellige gener, som da utgjør et supergen. Det kan bestå av alt fra et titalls gener til flere hundre ulike gener.

Det har tidligere blitt på vist et såkalt supergen i elefanter forhindrer kreft.

Nå har forskere funnet ut av funksjonen til supergenene hos torsken.

Tilpasningsdyktig

I første studien som ble utgitt i 2016 kom forskerne fram til at torsken har fire slike supergener, i to ulike variasjoner. Dette er to forskjellige sett med supergener basert på hvor torsken kommer ifra.

Variasjonen gjør at skreien i nord kan bevege seg fra Barentshavet til Norskekysten når den skal gyte.

Det andre settet med supergener gjør at fisk funnet nærmere kystlinjen vil kunne tilpasse seg bedre til et variert havmiljø, der vi ofte har elver som renner ut i havet og påvirker saltinnholdet.

Så hva betyr alt dette?

Marte Sodeland er koordinator og forsker ved Centre for Coastal Research (CCR) ved Universitetet i Agder.

Marte Sodeland er forsker ved UiA. Foto: Marte Sodeland / Privat

Hun er en av forskerne bak den nye studien om disse supergenene.

– Disse genene gjør at torsken kan tilpasse seg kortvarige og langvarige endringer i havet, forklarer Sodeland.

Enkelt sagt: Genene gjør torsken mer robust for endringer i havet.

Supergenene gjør at torsken kan bedre tilpasse seg endinger i havmiljøet, ved at den bedre kan tilpasse seg faktorer slik som saltinnhold, temperatur og andre ting som skjer i økosystemet den lever i.

Slik ble studien gjennomført Ekspandér faktaboks Først tok de torsk fra 16 forskjellige fasiliteter.

Deretter ble DNA-et dratt ut (ekstrahert) av fisken.

Så lette forskerne etter variasjoner i DNA-et.

Ved å sammenligne mutasjonene innenfor arten kunne forskerne kartlegge de funksjoner supergenene har. Du kan lese publikasjonen her.

Store fordeler

Dette funnet kan være en stor fordel for torsken i framtiden.

Det skjer hele tiden endringer i havmiljøet – ikke minst på grunn av klimaendringer, og det kan være svært viktig for torsken i framtiden.

Variasjoner i havklima påvirker hele økosystemet i havet, inkludert torsken.

Ved større genetisk variasjon som disse supergenene gir, betyr det at torsken bedre kan tilpasse seg slik at flere torsk overlever.

Marte Sodeland forteller også at de ser mange forskjellige genetiske variasjoner innen torskebestanden basert på hvor fisken kommer ifra.

Nordsjøen og Skagerrak

Funnet ble gjort i Nordsjøen og Skagerak – men Sodeland mener at disse supergener er å finne i torsk over hele landet.

Marte Sodeland tester DNA i labben. Foto: Espen Bierud / NRK

Forskingen viser også at overfisking i Nordsjøen har hatt stor effekt på torsken.

– Våre studier viser at vi har fisket så mye at de har gått ut over den genetiske variasjonen, sier Sodeland.

Dette bærer på sin side bud om et større problem.

– Ved mangel på genetisk variasjon så kan det i verste fall føre til at bestanden svekkes, sier Sodeland.