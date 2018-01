– Jeg ble grovt hetset da jeg vant en pris i fjor, og har i flere uker vært veldig redd for at det samme vil skje nå – når jeg mottar denne prisen.

Sumaya Jirde Ali fra Bodø kom til Norge fra Somalia som seksåring, og ble i fjor kåret til «Årets Bodøværing» av lokalavisa Bodø Nu. En pris hun fikk mange tilbakemeldinger for. På både godt og vondt.

Når hun nå vinner årets Zola-prisen (se faktaboks), er det en pris hun både har gruet og gledet seg til. For hun vet at det vil komme hets, sier 20-åringen.

– Dessverre har det blitt en selvfølge. Jeg har blitt vant til at det finnes individer der ute som provoseres sterkt av at jeg er mørk, muslim, kvinne. At de ikke unner meg noe godt i det hele tatt.

– De kan ikke stanse engasjementet mitt, og det vet de. Men de forsøker å slite en ut psykisk. Det fungerer til en viss grad. Man blir sliten og kan bli utbrent, og det tærer på psyken noe enormt. Men man må bare fortsette. De som hetser vil ikke vinne denne kampen.

Begrunnelsen: Uredd i samfunnsdebatten

Ali ga i fjor ut diktsamlingen «Kvinner som hater menn», har skrevet i blant annet Aftenposten, Dagsavisen og Klassekampen, og har ikke vært redd for å gå i debatt på NRK med blant andre Sylvi Listhaug (se videoklipp nederst i saken).

Ali har flere prosjekter på gang i 2018. De er foreløpig hemmelige, sier hun. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I begrunnelsen heter det at hun får prisen «fordi hun har vist sivilt mot og åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge».

I en pressemelding sier Zola-prisens leder, Karl Eldar Evang, at likeverd for alle samfunnsborgere er en av Sumaya Jirde Alis hjertesaker.

– Hun har hele veien vært opptatt av argumenter, ikke personer og grupper. Selv vil hun ikke identifiseres med en gruppe, men sier: «Jeg er meg selv». På det grunnlaget vil hun forbedre Norge som demokrati og motarbeide rasisme.

Mange jern i ilden

Ali er ambassadør for Stopp hatprat og aktiv i kvinnenettverket Noor og har ledet jentegruppa i Bodø Røde Kors.

Det er de positive tilbakemeldingene hun får som gir henne pågangsmot, sier 20-åringen. Arbeidet og energien hun legger ned bidrar til at andre får det bedre.

For å møte de negative kommentarene, omgir hun seg med venner, familie og mennesker som gir henne positiv energi.

I 2018 vil hun fokusere på å «selektiv investering av tid og energi», som hun selv uttrykker det. Bli litt flinkere til å ta vare på seg selv. Det innebærer også å si mer nei til henvendelser som kommer.

I tillegg vil hun arbeide for at flere blir synlige i samfunnsdebatten.

– Mange som har mye å bidra med slipper ikke til. Jeg tenker at det er viktig å åpne for andre. Å sitte, slik at andre kan stå.