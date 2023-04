Fiskebedrifta Sufi AS i Lofoten har fått eit førelegg på 200.000 kroner for å ikkje ha vege fisk fortløpande etter at han kom på land.

Og for å ha nekta Fiskeridirektoratet tilgang på relevante opplysingar.

– Vi kjenner oss ikkje igjen i den påstanden, seier Ingar Halland som er administrativ nestleiar i Sufi.

Dermed har dei ikkje betalt førelegget, og seinare i april blir det møte i retten.

Brot på havressurslova

Bråket starta i mars 2021.

I førelegget står det at tilsette ved Sufi AS skal ha latt vere å fortløpande vege og registrere all fisken som vart motteke frå ein fiskebåt.

All fisk som kjem på land skal vegast og registrerast på ein landings- eller sluttsetel. Blant anna blir kvotane til fiskarane blir berekna på bakgrunn av desse setlane.

I dagane etter skal Sufi så ha hindra Fiskeridirektoratet å få tilgang til ein datamaskin som kunne innehalde overvakingsvideoar som viser vekta i anlegget til selskapet, ifølge førelegget.

Difor har selskapet fått eit førelegg på 200.000 kroner for brot på havressurslova paragraf 62 og 63.

Men sidan selskapet ikkje godtar denne og vel å gå rettens veg, kan bota bli auka til 240.000 kroner, om dei blir dømd.

Aukar kontrollen av skreifisket

NRK har spurt Fiskeridirektoratet om situasjonen og kva dei meiner at har blitt gjort gale. Dei vil ikkje kommentere saka fordi det er ei pågåande politisak.

Men i januar i år melde direktoratet at dei skal auke nærværet og kontrollen under årets skreifiske.

Kontrollørane skal i år ha spesielt fokus på fiskeløyve, fiskedumping og at talet på kilo blir rett registrert.

Då sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen at auka kontrollinnsats skal bidra til å nå målet om ei berekraftig og rett forvaltning av ressursane i fellesskapet.

All fisk som kjem på land skal vegast og registrerast på ein landings- eller sluttsetel. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

– Ikkje ført tilstrekkeleg bevis

Som ein av dei største fiskeriaktørane i Lofoten, har Sufi AS ei omsetning på 400 millionar kroner.

Sufi sin advokat, Anett Beatrix Osnes Fause, meiner at dei innvendingane som selskapet har bør bli vurdert av domstolen. Klientane hennar meiner dei har gjort det dei kunne i den situasjonen dei stod i.

– Så lukkast dei ikkje, og så har dette blitt oppfatta slik at ein har motarbeida kontrollen.

Sufi AS meiner det ikkje er ført tilstrekkeleg bevis for den feilen som direktoratet og politiet meiner eksisterer, eller om det er snakk om ein feil i det heile tatt.

– Nekta dei ikkje tilgang

Når ein fiskebåt kjem inn til land er fisken i ein container i båten, og herfrå blir dei frakta på land. Innhaldet i containeren blir så tippa over i ein bulk, altså ein slags behaldar.

Og på fiskeanlegget er det to bulkar som står ved sidan av kvarandre.

Direktoratet meiner altså å ha sett at det blei tippa fisk i ein annan bulk enn den som veginga skjedde på.

Ifølge Halland var det ikkje slik at fisken frå båten aldri kom seg på vekta.

– Vi kjenner oss ikkje igjen i at vi skal ha tippa fisk i ein annan bulk enn den innveginga har skjedd på.

Sufi AS er ein av dei største fiskeriaktørane i Lofoten. Foto: Kai Jæger Kristoffersen

Når det kjem til tilgang på videoovervakinga så handla det om ei gammal datamaskin som gjekk i stå, slik at dei ikkje fekk henta ut videoane, ifølge Halland.

– Det var ein gammal kameraserver som følgde anlegget då vi kjøpte det. Vi visste at denne var i dårleg stand, så før dette skjedde hadde vi bestilt ny som var under ordre, seier Halland.

Videomaterialet eksisterer ikkje

Halland forklarar at dei nettopp hadde overtatt anlegget, og derfor ikkje kjente så godt til systemet.

– Vil det seie at videomaterialet ikkje finst i det heile tatt?

– Det er riktig. Det er synd, for det kunne ha reinvaska oss.

– Fiskeridirektoratet tolka det som om vi nekta dei tilgang, men det var ingen ifrå oss som meinte å nekte dei tilgang. Og det er difor vi ikkje har godkjent førelegget, fordi vi ikkje kjenne oss att i situasjonen.