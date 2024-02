Styremøte i Helse Nord i dag – må kutte en milliard

Helse Nord-styret skal i dag bestemme seg for om de vil sende en plan for omstilling ut på høring.

Alle endringer i akuttfunksjoner og fødetilbud ble tatt ut fra planen etter føringer fra helseminister Ingvild Kjerkhol.

Det er endringer blant annet innen psykisk helsevern, rehabilitering og samordning med kommunene som skal ut på ei brei høring, og vedtas på styremøte i juni.

Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er svært utfordrende. Det sier styreleder Renate Larsen foran dagens styremøte.

Budsjettene må kuttes med om lag 1 milliard kroner og hun sier at styret i dag kommer til å pålegge alle de fire sykehusforetakene å bringe drifta i balanse.

– Vi har understreket flere ganger at Helse Nords er i en alvorlig og krevende situasjon økonomisk. Vi har behov for en omstilling på over en milliard kroner. Nå har vi startet året med underskudd i alle helseforetak. Derfor har vi store forventninger til budsjettene som skal legges fram i april.

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Troms og Finnmark, Åshild Østlyng, sier situasjonen viser at spesialisthelsetjenesten er underfinansiert.

– Det er en alvorlig situasjon at vi ligger så mye i underskudd på budsjettet. Men samtidig er jo dette kjent. Vi vet at det hvert år kommer budsjett som foretakene vet at de kommer til å overskride. Derfor mener vi at regjeringen må ta et mye større ansvar for å sikre gode spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge.

Styremøtet i Helse Nord det starter kl. 08.30 i dag i Tromsø.