Styre-kritikerne fikk ikke flertall

12.44: Styret ved Nord universitet vil avvente Kunnskapsdepartementet i spørsmålet om styret skal bli sittende lengre enn først planlagt. Det ble vedtatt med ni mot fire stemmer. Departementet har så langt vært positive til en forlenget periode. De som var kritiske til forlengelsen fikk altså ikke flertall.

12:14 Styremedlem professor Asbjørn Røiseland ved samfunnsvitenskapelig fakultet sier han vil trekke seg om styret godtar Kunnskapsdepartementets forslag til forlenging. Han reagerer på at hele styret ikke er involvert i prosessen.

11:31 Styret har vedtatt opprettelsen av et nytt praksisorientert masterstudie i journalistikk. Samtidig blir det nullopptak av bachelor-studiet. I det nye masterstudiet trenges ikke tidligere utdanning i journalistikk, men også annen utdanning aksepteres.

11:28 Styret har vedtatt av de skal diskutere forlengelse av styreperioden under møtet. I utgangspunktet var ikke dette en egen sak på sakslista, men blir altså nå tema senere under styremøtet på Levanger.

– Det blir spennende, sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Terje Fallmyr.

I dag er han på plass på campus i Levanger hvor styret ved Nord universitet holder sitt siste møte for i år. Men det er ikke de oppsatte styresakene som gjør at styremøtet blir ekstra spennende for de 1200 ansatte ved Nord Universitet.

Forrige helg ble det kjent at Kunnskapsdepartementet ønsker å forlenge universitetsstyrets funksjonsperiode med to år, uten at saken har vært presentert for styret. Begrunnelsen fra departementet er ønsket om kontinuitet og stabilitet på bakgrunn av de store utfordringer som universitetet står overfor.

I et brev til styremedlemmene i går gjentar departementet at de ser det som «hensiktsmessig å forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid». Departementet vil imidlertid vente med å treffe endelig beslutning til etter styremøtet torsdag.

– Et kuppforsøk

Reaksjonen fra de ansatte har ikke latt vente på seg etter at saken først ble kjent.

– En toårig forlengelse er helt utenom det vanlige, mener hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Terje Fallmyr. Foto: Nord universitet

I et åpent brev skrev de at styrelederen og de øvrige fire eksterne styremedlemmene har gått bak ryggen på resten av styret.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein avviste samme dag overfor NRK at hun har gått bak ryggen på noen eller at det er hun som har bedt om forlenget tillit.

Fagforeningene føler seg ikke helt beroliget av styrelederens svar.

– Jeg konstaterer at dersom Moe Skarstein hadde ment at dette var en dårlig ide, har hun ikke flagget det synspunktet, sier Terje Fallmyr.

– Elefanten i rommet

Selv om ikke styrets framtid står på sakskartet i Levanger, tar fagforeningene det for gitt at saken kommer opp.

– Det er elefanten i rommet, og må behandles.

Ifølge Fallmyr er det bare ett mulig utfall av en slik behandling.

– Styret må signalisere til departementet at det ikke er tilrådelig å forlenge styrets funksjonstid. Styret har allerede fungert to perioder, og det er lenge. Det universitetet trenger nå er et nytt styre, sier han.

Fagforeningene ser ingen saklig grunn til at styret skal fortsette.

– Nokut-tilsynene, kompetanseoppbyggingen og diskusjonene rundt studiestrukturen går sin gang. Ingen av disse sakene er avhengig av styret på noen måte, mener Fallmyr.

– Er i god rute

Nord universitet slo seg sammen med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2016. Foto: Marit Langseth / NRK

Nord universitet i Nordland har fått kritikk fra både Kunnskapsdepartementet og tilsynsorganet NOKUT. I løpet av det neste året skal derfor universitetsstatusen opp til vurdering.

I brevet som departementet sendte onsdag står det at «departementet samlet sett mener at Nord universitet står overfor utfordringer som blant annet kan innebære at universitetet ikke fortsatt kan akkrediteres som universitet».

Og at siden «dette utgjør et særlig tilfelle, kan departementet forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid».

Både ansatte og ledelsen avdramatiserer krisebildet de mener styrelederen og departementet tegner av situasjonen.

– Vi opplever at vårt fakultet har en god utvikling, sier dekan Ketil Eiane i Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

– Urimelige krav

Terje Fallmyr i Forskerforbundet forteller at siden fusjonen i 2016 har rundt 100 personer kvalifisert seg til høyere vitenskapelige stillinger.

Han synes Kunnskapsdepartementet stiller urimelige krav til et universitet som ble presset til en sammenslåing med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna i 2016.

– Det å bygge et universitet med topp forskningskompetanse tar tid. Vi har store avstander og en komplisert organisasjon. Å forlange at vi skal være på høyde med de andre universitetene som har holdt på i årevis, og med mye enklere organisasjoner, er et urimelig krav. Det jobbes hardt og vi kan vise til stor framgang, sier han til NRK.

NOKUT mener det er grunn til å se nærmere på om Nord universitet oppfyller de nødvendige kravene til ett av fire doktorgradsprogrammer. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

– Har fagforeningene tillit til styrelederen?

– Vi stiller spørsmål ved måten hun har håndtert saken. Vi konstaterer at hun har skapt splittelse i styret. Hun har satt universitetet i en uheldig situasjon, noe vi ikke trenger. Hvordan hun håndterer debatten i styremøtet vil bety mye for hvordan samarbeidsforhold og tillitsforhold utvikler seg videre.

Avviser kritikken

2019 blir et spesielt år for det nye universitetet i Trøndelag og Nordland. Dersom universitetet ikke klarer å oppfylle NOKUT-kravene, kan de miste statusen som universitet. Men det er mer på spill.

Etter det NRK kjenner til er det bråk rundt styringen av Nord universitetet også i Trøndelag. Trønderne liker ikke å bli styrt av andre, og planene om å legge ned sykepleierutdanninga i Namsos har vakt store protester.

– Departementet ønsker samlokalisering på større steder. Det betyr at noen mindre steder kan forsvinne. Ingen steder eller fagmiljøer er trygge. Og slik vil det være i en sånn prosess. Ingen er fredet, sier hovedtillitsvalgt Terje Fallmyr i Forskerforbundet.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein skriver i en e-post til NRK at saken blir tatt opp i dag dersom noen ber om det. Hun skriver også at møtet blir åpent for publikum.

På spørsmål om hun mener det er en god idé å fortsette to år til i lys av kritikken, svarer hun at det ikke er hennes jobb å «overprøve departementet» og at det er departementet som gjør vurderingen om styret bør fortsette.

Hun skriver videre at hun er uenig i påstandene om å ha skapt splittelse i styret og mener hun ikke har bidratt til å sette universitetet i en uheldig situasjon.