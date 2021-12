Har du kjøpt deg en julegenser?

Da er du ikke alene.

Interessen for plagget har «tatt av» i det siste.

Ifølge statistikken til Klarna, som baserer seg på salget til mer enn 12.000 nettbutikker, er salget av «stygge julegensere» mer enn doblet siden i fjor.

De siste to ukene er økningen på 230 prosent.

– Det har blitt et ganske stort fenomen som bare vokser seg større og større, sier Thomas Elvestad til NRK.

Elvestad er markedsdirektør i Klarna.

– Det er sjeldent et plagg, som selges som stygt, har slått så bra an i Norge som «stygge julegensere».

En av dem som er glad i julegensere, er Nina Marie Solheim.

– Jeg er lærer i barneskolen og har som tradisjon å bruke julegenser eller julekjole hver dag i advent. Jeg har fire ulike gensere og to kjoler. Jeg liker å tro at jeg sprer stemning i desember i alle fall, sier hun.

Her er noen av plaggene Nina Marie Solheim bruker i advent.

Tredoblet omsetningen

Christoffer Sloth Henriksen er partner i firmaet som blant annet drifter nettsiden jule-genser.no.

Christoffer Sloth Henriksen (til venstre) sammen med partner Jesper Ahm. Selskapet er basert i Danmark, men de selger til land i Europa. Primærmarkedet er likevel Norge, Sverige og Danmark. Foto: Presse

Han forteller at han og en venn startet selskapet, som har base i Danmark, for seks år siden. Da som en spøk.

– Vi bestilte 300 stk. og solgte fra leiligheten vår. Nå har det blitt en fulltidsjobb! Det var et sjokk, forteller Henriksen om interessen.

– Folk lo av genserne, samtidig som de sa «artig, men ikke noe for meg». Men nå virker det som om at «alle» trenger en slik genser.

I 2020 omsatte de for 15 millioner norske kroner. I 2021 ender de trolig opp med å omsette for 42 millioner.

Han anslår at de vil selge mellom 200 og 300.000 julegensere i år. Og tror pandemien er én årsak til det.

– Salget og etterspørselen har steget sterkt under korona.

– Vi har kjent på «lockdown» og det å ikke kunne samles til julebord og lignende. Da går vi litt sånn «all in» i juletida. Jeg tror det er det vi merker litt effekten av.

– Så ser vi at folk kjøper til hele familien. Hver ordre består stort sett av både to og tre gensere.

NRK forklarer Historien bak julegensere Bla videre Julegenseren ble introdusert på 50-tallet i USA og ble da kalt «jingle bell sweaters» i handelen. Det var først utover 80-tallet at konseptet ble virkelig populært, da de stadig oftere dukket opp på TV og i filmer. Spesielt de siste tre årene har det vært meldt om en økende etterspørsel i hele Norden. – Nå selger vi ikke bare «stygge» julegensere, men også mange «pene» julegensere, sier director for fun i det svenskeide selskapet PartyKing, Joel Svensson, i en pressemelding. Kilde: Klarna. Forrige kort Neste kort

Stor søkeinteresse

En titt på Google Trends, et verktøy som sier oss noe om søkeinteressen for ulike ting, viser at vi nordmenn søker etter «julegenser» som bare det i disse dager.

Vi må helt tilbake til forrige jul for å se en lignende interesse for søk etter julegensere hos Google. «Julegenser barn» i tillegg til «julegenser dame» og «julegenser herre» er de søkefrasene som brukes mye nå.

Så hva er greia med at julegensere har blitt så populært?

Madelen Therese Berg i julegenseren sin. Foto: Privat

NRK har snakket med noen juleentusiaster i Facebook-gruppa «For oss som er hekta på jul» om hva julegensere betyr for dem.

– Jeg syns julegenser er kjempegøy. Jeg elsker julen og jeg blir glad når jeg får på meg en ordentlig julete genser, sier Madelen Therese Berg.

Victoria Schau Walfjord i sin julegenser. Foto: Privat

Hun liker godt å gå rundt med den og skape smil hos andre.

Også Katrine F. Henriksen finner mye glede i disse genserne.

– De er gøye. Jo styggere, jo bedre. Julegenser er latter og glede. Jeg bruker min over alt. Får mange til å smile, kanskje også til å le. Og det er jo aldri feil!

For Victoria Schau Walfjord er julegenser ensbetydende med jul.

– Jeg syns det er gøy og vise at det endelig er «innafor» å gå med juleklær og høre på julemusikk!

Tina Sletten forteller at det har blitt en tradisjon for alle i familien å bruke plagget store deler av desember.

– Og det gir glede. Ser at andre også smiler av det. Her er for øvrig den yngste datteren vår i sin første julegenser:

Datteren til Tina Sletten, Aurora, i sin første julegenser. Foto: Privat

Maria Abrahamsen Østhassel er psykolog.

Hun står bak den populære kontoen @psyktdeg på TikTok, Instagram og Facebook.

Og hun sier det kan ligge god helse i humor akkurat nå.

– Humor og lekenhet er en del av et sunt, psykologisk forsvar.

– Så er det også dette med farger, som det er en del av i disse julegenserne. Humøret vårt påvirkes av hvilke farger vi har på oss.

– Så det er noe empatisk i det, å være den som tar på seg en stygg julegenser. Det sprer faktisk glede.

Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel sier det er noe fint med å ha farger på seg. Foto: Mairi Macdonald

Folk vil ha med lys

Førstkommende fredag er det National Ugly Christmas Sweater Day. Den uoffisielle, internasjonale dagen hvor mange tar på seg en stygg julegenser.

Så hvilken genser bør du gå for, om du vil henge med i «trenden»?

– Vi selger veldig mye av genserne med LED-lys, sier Henriksen hos jule-genser.no.

I Norge har bestselgeren i år vært en rød julegenser med reinsdyrmotiv, LED-belysning og påskriften «Make it Rein», ifølge Klarna.

Henriksen tror også folk har blitt mer fokusert på bærekraft, og sier kundene etterspør dette.

– Vi selger mest av de «stygge» med mye lys, men også mye av de med bærekraftsmerke. De er litt mer stilige og ikke så «stygge» som julegensere er generelt, sier han.

Noen flere tall Ekspandér faktaboks Ifølge en global undersøkelse Klarna har utført i hele 18 land, inkludert Norden, USA, Australia og store deler av Vest- og Sør-Europa, oppgir 42 prosent av nordmenn at de liker de stygge julegenserne.

Det er flere kvinner og yngre under 40 år som liker juletrendplagget.

USA og Storbritannia er de landene hvor flest liker det, mens Tyskland og Italia er minst begeistret.

Ser man på de siste fem ukene har andelen solgte «stygge julegensere» i Norge økt med hele 152 prosent sammenlignet med den samme perioden i fjor. Kilde: Klarna.