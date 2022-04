Dette er det eneste studietilbudet i Norge med null søkere

Vil du bli maskiningeniør kan du velge mellom 15 studiesteder.

Ved NTNU i Trondheim har 203 personer søkt.

I Bergen er det 80 søkere.

Studiet tilbys også i Mo i Rana.

Hvor mange har dette studiestedet som førstevalg?

0.

– For det første vil jeg si at det er synd. Vi kunne sikkert vært bedre på en del ting som markedsføring og bevisstgjøring, sier instituttleder Jan-Arne Pettersen.

Y-vei mer populært

Det er UiT som tilbyr studiet. Pettersen er leder ved Institutt for Industriell Teknologi.

Han presiserer at de har noen få søkere, men at ingen har det som førstevalg.

Ingen andre studier lider samme skjebne.

– Det er synd å se, sier Pettersen.

– Hva kan grunnen være?

– Årsaken er nok både to- og tredelt. Men for tre år siden opprettet vi et y-tilbud i Mo i Rana fordi vi så en trend.

Mo i Rana har mye industri. Likevel har et maskiningeniørstudie få søkere. Foto: Mo industripark

Y-tilbudet, eller y-veien, gjør det mulig å komme inn på studiet etter å ha tatt fagbrev. Dermed har studentene allerede erfaring når de begynner.

– Vi har sett en dreining ved flere studiesteder hvor alternative opptaksveier er mer attraktivt.

– Vurderer dere å skrote den vanlige utdanningsveien siden y-veien er mer populært?

– Nei. Det er veldig stor samkjøring mellom de to studiene. Y-veien har mer matematikk og fysikk innledende. Ellers er det veldig stor grad av samkjøring, svarer Pettersen og legger til:

– Vi kommer til å jobbe for å synliggjøre og rekruttere sterkere. Det er vårt fokus.

Må informere tidligere

Mo i Rana er en industrikommune. Det burde være behov for både ny og mer kompetanse.

– Industrien er veldig interessert i dette, sier Pettersen.

– Velger potensielle studenter andre veier eller drar andre steder for å studere?

– Det kan nok være. Vi må også jobbe tidligere både i ungdomsskolen og videregående skole for å vise dem hvilke valg de må ta med tanke på å kunne starte direkte hos oss.

De 10 minst populære studiene i Norge Ekspandér faktaboks Tallene viser antall personer som har valgt studiet som førstevalg. Ingeniør, master

Mo i Rana, UiT

Antall søkere: 0

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Antall søkere: 1

Kristendomskunnskap

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Anall søkere: 1

Kristendomskunnskap/RLE

VID vitenskapelige høgskole

Antall søkere: 1

Fransk, bachelor

NTNU

Antall søkere: 1

Lektor, 8.-13. trinn, tysk

Universitetet i Bergen

Antall søkere: 1

Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE

NLA Høgskolen

Antall søkere: 2

Teologi, bachelor

VID vitenskapelige høgskole

Antall søkere: 2

Nordic Citizenship Education

Høgskolen i Østfold

Antall søkere: 2

Språk og litteratur

Bø, Universitetet i Sørøst-Norge

Antall søkere: 2

– Hva skal dere gjøre fremover for å få flere søkere?

– Å gjøre utdanningen mer fleksibel er et alternativ. Eksempelvis ved å gi studentene mulighet til å studere på kveldstid eller gjøre det mer intensivt i kombinasjon med turnus.

Blant annet peker Pettersen på at det er mange som ønsker å jobbe ved siden av studiene.

Til tross for de lave søkertallene har ikke instituttlederen gitt opp å få studenter til studiestart.

– I perioden fremover mot oppstart kommer vi til å gjøre noen tiltak for å prøve å få noen til å starte nå, samtidig som vi skal jobbe for å snu denne trenden.

Mindre interesse for religion

Listen over de ti minst populære studiene har for øvrig fire studier med tematikken religion.

Et av disse er kristendom, religion, livssyn og etikk ved NLA ​Høgskolen i Bergen.

Gunnar Innerdal er avdelingsleder for avdeling ​for teologi, religion og filosofi ved utdanningsstedet.

Avdelingsleder Gunnar Innerdal. Foto: Privat

– Det er litt skuffende, men samtidig ikke helt uventet. Dette studiet har hatt nedgang over flere år, sier han til NRK.

Avdelingslederen tror det handler om flere ting. Blant annet peker han på at studiet ikke lenger kan brukes som en del av lærerutdanningen ​etter omleggingen til 5-årig master.

Store utviklingstrekk i samfunnet påvirker også søkertallene.

– Det er lavere oppslutning om religiøs aktivitet i samfunnet. Da er det heller ikke så overraskende at det blir mindre interesse rundt studiet.

– Hvilke konsekvenser gir det for studiet at så få søker?

– Det betyr at vi kanskje må gjennomføre studiet på en annen måte enn vi hadde tenkt. Vi er allerede i gang med en prosess der vi ser på hele strukturen, svarer han og legger til:

– Tradisjonelt er det mange som velger dette studiet gjennom restplasser. Derfor er det god grunn til å tro at det blir mer enn to studenter. ​Vi har foreløpig 16 søkere i lokalt opptak til et tilsvarende studium på nett.