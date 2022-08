Laila var 31 år då ho fekk symptoma på overgangsalder

Urolege netter, sveittetokter og vanskar med hugsen.

Ei rekke diffuse plager.

Laila Lovise Bjølgerud (42) skulle gjennom fem abortar, ein dødfødsel og ein normal fødsel før ho fekk vite kva som var problemet.

Legane hadde inga forklaring. Bjølgerud, 31 år gamal, sleit med å forstå samanhengen av plagene.

– Først når du har hatt tre spontanabortar så begynner legane med utreiing. Likevel klarte dei ikkje å fastsette det, seier Bjølgerud.

Kva er overgangsalderen? Ekspandér faktaboks Symptoma ved overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjon tar slutt. Det kan skje så mykje som ti år før og forandringane inntreffer ofte i 40-åra.

Fordi du nærmar deg menopausen, altså overgangsalderen, lagar eggstokkane mindre av to hormon, østrogen og progesteron. Som eit første teikn på dette kan menstruasjonen bli meir uregelmessig i åra før.

Når eggstokkane frigir så lite av desse hormona at menstruasjonsblødingane stoppar heilt opp, har du nådd menopausen.

Du kan ikkje bli gravid etter at menstruasjonen har slutta heilt, men du bør bruke prevensjon til du er heilt sikker. Det blir anbefalt å bruke prevensjon i 12 månadar etter siste menstruasjon for å vere på den sikre sida.

Dei fleste kvinner sluttar å menstruere når dei er mellom 45 og 55 år, men det skjer også at menopausen startar tidlegare eller seinare.

Nokre får ingen eller milde symptom.

Andre har så store plagar at det går utover livskvaliteten.

Mange har god effekt av hormonbehandling mot plagene, men behandlinga kan gi alvorlege biverknader. Kjelde: Helsenorge.no

Visste ikkje at det var mogleg

Det var sjølv om ein av legane var innom såkalla «prematur ovariesvikt». Legen fortalde derimot ikkje kva det betydde.

Difor spurde Bjølgerud om dette i neste runde.

Beskjeden ho fekk var å sjå vekk frå det.

GENETIKK: Mor til Laila Lovise kom også i tidleg overgangsalder, men slikt blei prata lite om. – Det var på ein måte ikkje noko som skulle fram i dagen at ein tok hormontilskot for å fungere og ikkje ha alle desse plagene, seier Bjølgerud. Foto: Privat

Det har kosta ho dyrt.

– Det er min største sorg med dette, at ønsket om å få fleire barn plutseleg blei tatt bort. Akkurat på tidspunktet eg fekk vite om det, var det inga ordning på eggdonasjon.

– Om dei hadde gått vidare med dette då, så kunne dei for eksempel ha tatt ut egg. Det er jo kjempeviktig å vite om du er i gang med prosessen eller ikkje.

På det tidspunktet var ho ikkje klar over at det i det heile tatt var mogleg å kome tidleg i overgangsalder, og visste lite om symptoma.

Dette er symptoma på overgangsalder (menopause) Ekspandér faktaboks Dei fleste går eitt eller fleire symptom, som kan variere frå milde til sterke. Nokre plagar, som hetetokter, er ei direkte følge av hormonforandringar. Uregelmessige menstruasjonar kan vere eit tidleg teikn på komande overgangsalder. Dette er dei vanlegaaste symptoma ved overgangsalder: Hetetokter der du plutseleg føler deg varm, sveittar og blir raud i ansiktet. Desse kan vere så milde eller sterke at dei vekker deg om natta. Nokre opplever at desse blir utløyste av koffein, sterkt krydra mat, varm drikke eller alkohol.

Nattesveitte.

Slimhinna i skjeden blir tørrare og tynnare i overgangsalderen. Dette kan gi kløe og gjere samleie smertefullt.

Mindre sexlyst.

Søvnvanskar. Du kan få vanskar med å kome i søvn, vakne på natta eller vakne tidlegare enn normalt.

Vektauke, mindre muskelstyrke og feitt rundt midja. Det er vanskeleg å vite om dette skuldast aldring eller hormonforandringar.

Å vere trist, depresjon og humørsvingingar. Nokre føler seg meir engstelege og gløymer lettare. Vanlegvis kan legen stadfeste at det er overgangsalder du gjennomfår ut frå symptom og alder. Er du yngre enn 40 år, kan du ta ei blodprøve som heiter FSH for å vere heilt sikker. Kjelde: Helsenorge.no

Som 38-åring fekk ho konstatert tidleg overgangsalder.

Det skjedde under eit prøverørsforsøk på St. Olavs hospital. Bjølgerud hadde ikkje fleire egg igjen, og det var for seint å få fleire barn.

I dag tar ho tilskot av hormona østrogen og gestagen. Dei hjelper ho med å halde kroppen meir stabil, sjølv om ho ikkje blir kvitt alle plagene.

I tillegg brukar ho kalsium fordi ho har forstadium til beinskøyrheit.

Overlege: – Viktig for å fylle kunnskapsholet

Ny koreansk forsking talar for at tidleg overgangsalder, også kalla prematur menopause, gir auka risiko for hjartesvikt og atrieflimmer.

Dette er atrieflimmer Ekspandér faktaboks Ved eit anfall med atrieflimmer vil pulsen plutseleg bli uregelmessig.

Ved atrieflimmer vil hjartet også ofte slå for fort.

Anfallet kan gå over av seg sjølv, eller du kan trenge behandling.

Anfallet kan variere frå eit par minutt til opptil eit par dagar. Mange vil etter kvart oppleve kronisk atrieflimmer.

Når ein får atrieflimmer, mottar hjartemusklaturen for mange signal på ein gong. Pulsen kan auke til meir enn 140 slag i minuttet under anfallet. Normalt slår hjartet mellom 60 og 80 slag i minuttet i kvile.

Nokre kan også oppleve brystsmerter, å bli svimmel, kaldsveitting og tung pust. Ved slike symptom bør du ringe 113. Kjelde: Helsenorge.no

Studien inneheld data frå meir enn 1,4 millionar kvinner, og er publisert i det Maja-Lisa Løchen kallar for verdas leiande hjartetidsskrift, European Heart Journal.

– Her var det spesielt behov for den store, svært godt utførte sørkoreanske studien med tanke på å fylle dette kunnskapsholet om atrieflimmer. Det er tidlegare vist ein samanheng mellom tidleg overgangsalder og hjartesvikt, men for atrieflimmer er ikkje dette vist i tidlegare forsking før heilt nyleg, seier Maja-Lisa Løchen.

Maja-Lisa Løchen. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Ho er professor i førebyggande medisin ved UiT Noregs arktiske universitet og overlege på hjartemedisinsk avdeling ved Universitetssjukehuset Nord-Norge (UNN).

Ho er også medlem av regjeringa sitt kvinnehelseutval.

Underkommunisert i Europa

Løchen har lese studien og meiner han er gjennomført på alle punkt.

– Korleis kan funn frå denne koreanske forskinga overførast til Europa og Noreg?

– Sør-Korea har svært god helsevitskapleg og epidemiologisk forsking av høg kvalitet. Sør-Korea er eit av dei rikaste landa i Asia, og sjølv om dei etnisk er ulike oss i Europa, så er levekåra ikkje så ulike.

– Kvinnespesifikke risikofaktorar for hjarte- og karsjukdom har vore underkommunisert i Europa, medan USA har vore opptatt av dette i lengre tid, seier Løchen.

Tidleg overgangsalder blei i 2019 tatt inn som risikoforsterkar i dei amerikanske retningslinjene for førebygging av hjarte- og karsjukdom i USA. Det er ikkje med i Europa.

Kan gi motivasjon

– Kvinner med prematur menopause bør vere klar over at dei kan ha større risiko for å utvikle hjartesvikt eller atrieflimmer enn sine jamaldra, seier ei av forskarane bak studien, Ga Eun Nam frå Korea University College of Medicine, i ei pressemelding.

Det meiner også Løchen.

Årsaka til dette er blant anna at det er viktig informasjon for fastlegen som følger opp pasientane og samtalar med kvinna om livsstil og andre risikofaktorar, slik som blodtrykk og familiehistorikken om sjukdomar som kan auke risikoen for hjarte- og karsjukdomar.

– Det kan også gi motivasjon til å betre livsstilsvanar som også er risikofaktorar for hjarte- og karsjukdom. Til dømes ved å vere meir fysisk aktiv, ete hjartevenleg mat, halde vekta og ikkje røyke eller snuse.

Genetikk og kunnskap om plager

Laila Lovise Bjølgerud kjenner ofte at hjartet går i galopp.

– Eg har slått meg til ro med at det berre er denne overgangsalderen, men om det er knytt opp til hjarteproblem generelt, synest eg det er litt meir alvorleg enn eg hadde tenkt.

Ho har sett ei rekke dokumentarar og lese rapportar for å utdanne seg sjølv på området.

– Det er lite og dårleg informasjon på det, og alle tener på meir kunnskap. Også menn, for dei blir også påverka om dei for eksempel bur med nokon av det motsette kjønn. Då er det godt å vite at det er normalt at slike ting skjer.

Ho skulle ønske at ho visste at dette var eit fenomen i hennar familie, då familiehistorikk kan spele inn.

Psykolog: Mange føler seg lite førebudd

Psykologspesialist Eva Tryti fortel at mange pasientar fortel om ei kjensle av tap i samanheng med tidleg overgangsalder.

– Når det skjer uventa tidleg kan plagene føre til at ein tvilar svært mykje på kva som er feil.

Psykologspesialist Eva Tryti. Foto: Privat

Ein gjengangar for desse er at dei kjenner seg einsame med det, fordi folk flest når overgangsalderen på eit seinare tidspunkt då jamaldra også gjer det.

– Så blir det veldig tungt når plagene går utover sjølvtillit, og seksuell sjølvtillit. Det kan leie til både angst og depresjon.

Eva Tryti gir desse råda for dei som vil kjenne seg betre i overgangsalderen: