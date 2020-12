Studenter på Nesna vant nasjonal kåring – får ikke gratulasjon fra styret ved Nord universitet

Nesna-studentene har kjempa hardt for å beholde lærerutdanninga ved Campus Nesna, men tapte da styret ved Nord universitet i juni 2019 vedtok å legge ned studietilbudet.

Denne uka vant de samme studentene den nasjonale kåringa til Khrono og ble «Årets navn» i akademia.

– Denne prisen betyr at vi har reist kjerringa, sier en av dem som mottok prisen, Kathrine Øines Dishington Johnsen til NRK.

Hun sier de har fått mange gratulasjoner fra hele landet etter at de vant kåringa.

Kathrine Øines Dishington Johnsen er studentenes representant på Nesna. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– For oss som er blitt kalt annenrangs studenter og blitt rakka ned på i to år, så har vi på en måte med denne prisen røska bort det stempelet. Vi er Norges beste studenter og det er en enorm vitaminpille for oss.

Men en gratulasjon fra styret ved Nord har de ikke fått, skriver Khrono.

– Var det viktig for dere med en gratulasjon fra styret ved Nord universitet?

– Vi hadde kanskje et lite håp, vi er jo tross alt studentene deres og de skal være der for oss. At styret velger å ikke anerkjenne oss oppleves som et lite hån. Men vi er blitt godt vant med sånn behandling. fra den kanten.

Mener begeistring ville vært det normale

Studentene på Nesna fikk prisen fordi de har lyktes i å reise en viktig prinsipiell debatt om flere sider ved utviklinga av høyere utdanningspolitikk i Norge.

– Blant annet går aksjonene de har hatt rett inn i diskusjonene om sentrum/periferi som er blitt så viktige for tida, og til de grader preger norsk politikk.

Det sa Knut Olav Åmås under utdelingen av årets navn i akademia 2020, skriver Khrono.

Tor Helge Allern representant for undervisnings- og forskningspersonalet, og representerer studiestedet på Nesna i Nord-styret. Foto: Nord universitet

Og professor Tor Helge Allern, som er styremedlem ved Nord universitet, mener de burde fått en gratulasjon av styret.

På siste styremøte tok han til orde for dette.

– Det ville ikke kosta veldig masse å si gratulerer med prisen. Det virker som de prøver å dysse ned debatten og legge den bak seg, sier han

Han mener at normalt sett ville det å bli kåra til årets navn i akademia gitt grunn til begeistring.

Juryen: – Motmakt mot autoriteter

Juryen ser striden ved universitet og studentenes aksjoner i et større bilde. De skriver dette i sin begrunnelse:

«Gjennom aksjoner, et stort antall leserbrev og lobbyvirksomhet, har Nesna-studentene satt universitets- og høgskolepolitikk på den storpolitiske dagsorden. Denne striden handler ikke bare om studiesteder ved Nord universitet, den griper inn i en større sentrum/periferi-diskusjon.»

Det heter videre at de har vært ei motmakt mot autoriteter og de som vil sentralisere, og at «studentene og deres allierte løftet en viktig debatt med betydning langt utover Campus Nesna.»

Det var Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland som nominerte Nesna-studentene til Årets navn hos Khrono. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Gått for langt i måten de har aksjonert på

Nestleder i Nord-styret Bjørg Tørresdal tok til orde for at de ikke skulle komme med noen reaksjon til prisen. Men hun vil ikke kommentere saka noe videre til NRK, og henviser til intervjuet i Khrono :

– Jeg foreslo i styret at vi ikke skulle si noen ting, bare la være å komme med noen reaksjon, sier hun ifølge Khrono.

Bjørg Tørresdal er nestleder i Nord Universitets styre. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Videre skriver Khrono at Tørresdal argumenterer med at hun har respekt for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland sitt standpunkt, men at de har gått for langt i måten de har aksjonert på.

– De har kommet med trusler og personangrep både mot rektor og medlemmer av styret. Dette er et demokrati uverdig, og det er veldig beklagelig, skal Tørresdal ha uttalt.

Nesna-student Kathrine Øines Dishington Johnsen reagerer kraftig på det nestlederen i styret sier. Og hun mener Tørresdal blander Nesnastudentene med Folkeaksjonen.

– Studenter og ansatte skal delta i samfunnsdebatten. Det har vi gjort. Men vi har aldri trua noen, sier hun.