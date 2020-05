Studenter varsler rettssak dersom de ikke får fullføre studiene på Nesna

I fjor sommer ble det bestemt: Nord universitets avdeling på Nesna skal legges ned.

Det har ikke gått knirkefritt.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner både blant studentene, de om lag 120 ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Men rektoren har vært trygg i sin sak om at det var en riktig avgjørelse å legge ned og flytte studietilbudene til Mo i Rana.

Siden november har det vært relativt stille – inntil nå.

Nå har studentene gått rettens vei for å kunne fullføre studiene sine på Nesna.

Juni 2019 ble det bestemt at Nesna skal legges ned som studiested etter 100 år med undervisning. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Fikk vite det ved å lese avisa – taust fra styret

Mangel på informasjon fra styret om den framtidige studiesituasjon har frustrert studentene på grunnskolelærerutdanningen.

– Vi har prøvd i ett år å komme i kontakt med rektor og studentombud om hva som skal skje med oss: får vi fullføre studiene våre på Nesna? Hvis ikke, hvor skal vi? Vi får ikke svar på noen ting.

Det sier studentrepresentant for 2018-kullet, Kathrine Øiones Dishington Johnsen.

Hun sier de leste i avisa at studiestedet stenges og at de flyttes til en annen plass.

– Dette til tross for at vi ble lovet at vi skulle få fullføre på det studiestedet vi ble tatt opp. Dette stod på Nord Universitet sine nettsider, men det er nå fjernet, sier hun.

Kathrine studerer grunnskolelærerutdanning fra 5.-10.-klasse og vil ta doktorgrad i matematikk. Hun sier situasjonen preger læringsmiljøet og flere studenter vurderer å slutte. Foto: Pressefoto

Sammen med fire tillitsvalgte fra kullene 2018 og 2019 har de gått sammen og sendt en klage til universitetet – med advokathjelp.

– Det er synd at vi må gå denne veien, men nå har vi prøvd i ett år å komme i kontakt med dem. Vi vil fullføre utdanningen vår på Nesna og krever våre lovfestede rettigheter, sier Øiones Dishington Johnsen.

De sendte klagen til universitet på mandag. Nå venter de på svar.

Skal være brudd på universitets- og høyskoleloven

Advokat Tor Reidar Klausen ved advokatfirmaet Elvenes A/S, skriver blant annet i klagen han har sendt på vegne av studentene:

Utdrag fra klagen Ekspandér faktaboks «På vegne av studentene vil det anføres at styrevedtaket om nedleggelse av studiestedet Nesna av 26.06.19 er ugyldig, på bakgrunn av manglende rettslig grunnlag. Videre anføres det at flytting av studiested samt manglende fagvalg vil være i strid med universitets- og høyskolelovens § 4-3.» Advokatfirmaet Elvenes AS

Studentene må enten fullføre studiene i Bodø eller Levanger. Dette vil medføre flytting, økonomiske tap, endring av veileder, studiested, og andre konsekvenser, mener advokaten og de tillitsvalgte.

– Det juridiske grunnlaget for å flytte studiene midt i studenttiden deres er uklart. Styret legger ned midt under studietiden uten å konsekvensutrede eller spørre studentene, sier Klausen.

– De tar ikke hensyn eller ansvar, og det mener jeg er et brudd på paragraf 4–3 i universitets- og høyskoleloven.

Bekrefter å ha mottatt klagen

NRK har vært i kontakt med rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen tirsdag kveld. Hun bekrefter at de har mottatt klagen.

– Vi kommer til å behandle den og dermed komme med en uttalelse. Utover det har vi ingen flere kommentarer før klagen er behandlet.

Hun har ikke et tidspunkt for når klagen skal være ferdig behandlet.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen. Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Les mer om Nesna-konflikten: