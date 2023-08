– Det er litt dårlig når de som skal gi deg støtte for å ta utdanning, ikke har nok saksbehandlere til å kunne behandle søknaden før i september.

Det sier Aurora Sveia Mellegård. Hun flytter til Bodø for å studere Animal Science ved Nord universitet.

Mellegård hadde fått studieplass på BI. Hun fikk den gang innvilget basislån i mai.

Men da hun fikk vite at hun kom inn på drømmestudiet i Bodø takket hun nei til studieplassen på BI, og måtte derfor sende inn en ny søknad til Lånekassen.

Dette gjorde hun bare noen dager etter at hun fikk innvilget studieplass ved Nord universitet.

Og da var svaret fra Lånekassen følgende:

«Behandlingstiden er lang fordi mange søker akkurat nå. Du kan ikke gjøre noe for å rykke fram i køen».

– Søknaden forventes å være ferdigbehandlet innen 6. september, forteller Mellegård, som er spent å hvordan det skal gå i en ny by uten å vite om hun fått innvilget lån eller ikke.

Må bare vente

– I september har de fleste begynt på skole. Kanskje er mange avhengig av å få utbetalt stipendet i august. Nå har jeg heldigvis spart opp, og har forskuddsbetalt strøm.

Mellegård har allerede sett seg etter jobb i Bodø da hun ikke tror at basislånet kommer til å strekke til, om hun får det innvilget.

– Du har ikke den beste økonomien når du er student.

Derfor gjør lang behandlingstid Mellegård nervøs. Dessverre kan hun ikke gjøre anet enn å vente, ifølge Lånekassen.

600.000 søknader

– Jeg skjønner veldig godt at det er frustrerende å vente på svar på søknaden når man er klar til å flytte og ta fatt på et studium.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke.

De aller fleste søknadene om lån og stipend behandles automatisk, men om du velger å skifte utdanning eller studiested underveis, må du sende en ny søknad om basislån.

– Da må vi gjøre en ny saksbehandling og fatte et nytt vedtak på grunnlag av de nye opplysningene, sier Bjerke.

– For at vi i Lånekassen skal kunne behandle en søknad om lån og stipend og fatte riktig vedtak må vi ha korrekte opplysninger om hva og hvor du skal studere, sier Bjerke. Foto: Lånekassen

Når søknaden behandles manuelt vil behandlingstiden øke, og nå er Lånekassen midt i en høysesong, forteller Bjerke.

– Lånekassen får inn over 600.000 søknader om stipend og lån. Mange av disse kommer sent på sommeren etter hovedopptaket som er i slutten av juli.

– Er det noe dere kan gjøre annerledes for at dette skulle gått raskere?

– Det er vanskelig å gjøre veldig store endringer gitt situasjonen og rammebetingelsene som gjelder. Men vi ser hele tiden etter tiltak og nye arbeidsprosesser som kan gjøre det bedre.

Ifølge Bjerke er behandlingstiden på søknader om lån og stipend inntil syv uker.

– Vi prøver å gi mest mulig forutsigbarhet til studentene sånn at vi sier en dato for når vi skal kunne gi et svar. Så hender det at vi kan gi svar før.

Bjerke forteller videre at behandlingstiden kan overskride fristen, men at dette skjer sjeldent.

– Det dessverre slik at vi ikke klarer å gjøre alt samtidig, og da blir det litt saksbehandlingstid.

Viktig med raske utbetalinger

Leder i Norsk studentorganisasjon Oline Sæther, mener det er viktig med åpenhet og informasjon til studentene.



– Det er viktig at Lånekassen er åpen og informerer godt om hvorfor det eventuelt er behov for manuell behandling, og da lengre saksbehandling, så studentene vet hvorfor det tar lengre tid å få pengene inn på konto.

Sæther mener det er flere hensyn å ta og forstår at Lånekassen trenger tid til å behandle søknadene riktig.

– Det er viktig at studentene får utbetalt så fort som mulig så de kan behandle husleia og utgifter, som er i forbindelse med studiestart. Samtidig har Lånekassen behov for å vite at de behandler søknadene riktig.

