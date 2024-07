Studentar går over 6600 kr i minus – Selma synest ikkje ein skal klage

Saka summert opp: Studentar går 6634 kroner i minus kvar månad ifølge utrekningar frå Norsk studentorganisasjon (NSO).

NSO ønsker å auke studiestøtta med over 34.000 kroner i året for å lette økonomisk press på studentar.

Det er også ein nedgang i talet på studentar som fullfører treårige bacheloroppgåver på normert tid.

Mange studentar må jobbe ved sidan av studiane for å dekke utgifter, noko som kan gå utover studieframgangen.

Det er bekymring for at dei svakaste studentane kjem i skvis grunna høgt økonomisk press. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRK sine journalistar før publisering.

Selma Müller-Hanssen (22) er i sving med ein cappuccino på Godt Brød i Oslo.

– Det er litt rolegare sesong no om dagen då folk har lyst på ferie, så då steppar eg inn, for eg er litt trong i lommeboka om dagen.

Til hausten skal ho studere juss og halde på jobben som deltidsstilling.

– Eg synest det er kjekt å jobbe. Og når ein har eit forbruk, så må det jobbast, seier ho med eit smil.

Ho har ikkje til no følt at å jobbe deltid har gått utover studia som ho tidlegare har tatt, i både Trondheim og Oslo.

– Bør ikkje klage all verdsens

– Kva tenker du om studiestøtta vi får i dag?

– Ho er heilt ålreit. Vi har jo blant dei beste i Norden vil eg anta. Så eg synest ikkje vi skal klage all verdsens. Men det kjem an på kor i landet du bur.

Selma Müller-Hanssen har studert samfunnsøkonomi, og tatt opp fag for å kome inn på juss. Der skal ho starte i haust, og er vand med å jobbe ved sidan av. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Færre som fullfører

For første gong på ti år er det færre som fullfører ein treårig bachelorgrad på normert tid. Det viser ferske tal frå ein ny rapport.

For dei statlege institusjonane er nedgangen frå 53,5 til 52,1 prosent, når ein samanliknar 2018-kullet med 2020-kullet, ifølge Khrono.

NRK har samanlikna studentstøtta med kva ein minstepensjonist får av støtte i året. Det viser seg at studenten har mindre å rutte med:

Minstepensjonistane har gjerne betalt ned gjeld, i motsetnad til studentar med studielån.

– Vil prøve å spare litt

På Anton Sport i Oslo viser Simon Hannestad (20) fram den mest populære fritidssekken.

– Litt av grunnen er for å prøve å spare litt, men hovudgrunnen er fordi det ikkje er studielån i juli. Så for å betale leige og mat så måtte eg jobbe mykje juni.

Sommarjobben tar han med seg vidare som deltidsstilling når han begynner med studiane om knappe tre veker.

– Eg har prøvd å sette meg opp i september med to til tre kveldar i veka, og håpar det går fint. Dersom det blir for mykje, må eg spørje om færre timar i oktober. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Begge studentane trur det tar litt tid før ein finn ut kva ein vil gjere, og at det kan spele inn på at det er færre som fullfører på normert tid.

– Men det kan også vere at ein jobbar for mykje ved sidan av, seier Simon Hannestad.

Danmark betre enn Noreg

Ifølge ein rapport frå 2019, som ikkje er gjennomført på nytt sidan, er den totale studiestøtta i løpet av eit heilt studieår høgst i Danmark, og lågast i Finland.

– Det er grunn til å tru at bildet er nokolunde det same i dag, seier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen til NRK.

Ifølge Khrono er det også store forskjellar på kor mykje studentar jobbar ved sidan av studiane, også mellom landa.

Blant dei som jobbar ved sidan av studiane er det langt fleire som seier at dei jobbar over 20 timar ei typisk veke i Danmark, enn i dei andre landa.

6600 kr i minus

Hannestad skulle gjerne ønske at studiestøtta var høgare, sjølv om han trur han skal klare å halde balansen.

Men leiaren for Norsk studentorganisasjon (NSO), Kaja Ingdal Hovdenak, er bekymra.

– Eg er veldig bekymra for at det no er færre som fullfører på normert tid, men eg er heller ikkje overraska når du ser på studiestøtta og vår heilskaplege økonomiske situasjon som studentar.

Ifølge studentorganisasjonen sine utrekningar, går studentane 6634 kroner i minus kvar månad. Det blir mykje jobb for å dekke inn pengane, meiner ho.

Leiaren er bekymra for om konsekvensane vil bli at det er forskjell på dei som har moglegheit til å ta høgare utdanning og dei som ikkje har råd. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det har jo allereie vore ein auke, kor mykje meir meiner du at det skal auke?

– Vi ønsker å auke studiestøtta i året med litt over 34.000. Det vil føre til at vi framleis må jobbe noko for å dekke inn dei utgiftene som er nødvendige, seier ho og legg til:

– Men det vil gjere at vi i større grad kan fokusere på nettopp det å vere student, og legge ressursane våre der, og ikkje velje mellom å lese til eksamen eller deltidsjobb, slik det er i dag.

I 2024 auka regjeringa studiestøtta for 2024 med 10 prosent.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B. Prestbakmo (Sp), har tidlegare sagt til NRK at studentar må belage seg på å ha mindre å rutte med enn dei med fast inntekt.

– Heiltidsstudenten har alltid vore slik at det inneber å jobbe ved sida av. Det er ikkje skadeleg, tvert imot. Det er bra å ha jobba ved sida av. Du får inntekt og erfaring som er viktig.

Å vere student inneber ein nøktern livsstil, seier Prestbakmo. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Dei svakaste kjem i skvis

Asgeir Solstad er samfunnsøkonom og dosent ved Nord universitet. Han meiner studentorganisasjonen sine utrekningar er til å stole på.

– Ja, i stor grad så kan ein det, det reflekterer bildet. Det kan hende det bommar litt på ein tusenlapp eller to ein eller annan veg, men realiteten er veldig tydeleg: Det er veldig vanskeleg å vere heiltidsstudent utan at du har andre inntekter enn studiefinansieringa.

Solstad gjorde utrekningar på same tema i fjor og meiner det er hald i budsjettet som blir lagt fram. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

– Det berømte spørsmålet er jo om ein ikkje bør forvente å jobbe ved sidan av studiane?

– Det synest eg ikkje at ein bør. Då må ein i så tilfelle snakke litt mellom departementet kva dei forventar at studentar skal yte i studiesituasjonen. Vi erfarer jo at studentar ikkje kjem til førelesingar fordi dei jobbar.

Mest bekymra blir han for at det er umogleg å vere heiltidsstudent samtidig som universitet og høgskular pålegg studentane ein heiltidsjobb.

– Det kan som sagt dei sterkaste studentane takle høveleg bra, men dei svakaste studentane kjem i skvis.

Høgt underskot og hovudbry

Også i Bodø, sjølv om leigeprisane der ikkje er like høge som i Oslo, merkar miljøet ei endring.

– Meir og meir tid går til jobb ved sidan av studiet for å dekke holrommet som studiestøtta ikkje dekker.

Studentleiar ved Nord Universitet, Hanna Mary Pettersen Foto: Privat

Det seier studentleiar ved Nord Universitet, Hanna Mary Pettersen.

– Den er store delar av tida prega av eit særdeles høgt underskot og hovudbry. Det er mange som slit månad til månad med å dekke veldig høge leigeprisar.

Ho viser til mat som kontinuerleg aukar i pris, og kunsten å balansere ein hektisk timeplan.