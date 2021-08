Student Ingvild (25) har tatt inn på hotell: – Hadde kosta omtrent det samme å leie hybel

Denne uken er det semesterstart hos de aller fleste universitetene og høyskolene.

Ingvild Sibbern (25) er fersk dyrepleiestudent og fersk i Bodø by.

Men da hun skulle gå i gang med å finne seg bolig i en by hun aldri hadde vært i før, og heller ikke var i, var hun usikker på hva hun skulle gå for.

– Jeg vurderte en hybel til 8000 kroner i måneden. Men da jeg kunne få et hotellrom med frokost inkludert til 500 kroner mer, gikk jeg for det.

Ingvilds nye by; Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ingvild sjekka Finn og Airbnb. Hun så på kollektiver og egne leiligheter.

Så kom hun over Scandics tilbud: Frokost serveres hver dag, vasking av rommet, treningsrom. I tillegg gir det godt lydisolerte rommet ro til å lese.

Hun er fornøyd med dette som en start.

– Men jeg må etter hvert finne meg et sted med kjøkkenløsning, sier hun.

Ingvild mener at prisen på hotellrommet samsvarer med det hun ville betalt for å bo alene i en hybel i «brukbar stand».

Like mange studenter i boligkø som i 2019

Ingvilds situasjon er et resultat av stor boligmangel for studenter.

I dag kom ferske tall fra Norsk Studentorganisasjon.

De viser at antallet studenter som står i kø for å bo i en av studentsamskipnadenes boliger har blitt redusert med 6.088 i perioden mellom 2. og 16. august.

Siden 2. august har 2.416 studenter blitt tildelt en studentbolig.

Men – fortsatt står 10.333 studenter i boligkø.

Tallet var stort sett det samme i 2019.

– Det vi ser, er at det har skjedd lite med studentboliger de siste årene. Ja, det er bygget studentboliger, men samtidig tas det opp enda flere studenter.

Tuva Todnem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon. Foto: Ruben Rygh

Det sier Tuva Todnem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon.

Hun mener løsningen er enkel: bygge flere studentboliger i studentsamskipnadene. I tillegg til å ruste opp de allerede eksisterende eldre studentboligene.

– Vi skulle også gjerne sett en slags EU-godkjenning på boligene man leier. Mange studenter svindles på det private markedet.

Vil hjelpe og skape en god relasjon

Den enes nød, den andres brød.

Scandic-kjeden over hele landet tilbyr studenter å bo på hotellet i studiestarten.

Et enkeltrom koster 8500,- i måneden.

Et dobbeltrom koster 10.500,-.

Begge er inkludert frokost.

Her kan studentene bo i opp til 3 måneder.

– Da har de et eget rom, kan bli kjent med byen og finne den rette plassen å etablere seg som student. Vi mener dette er en gunstig pris for studentene i en startfase av studiet.

Det sier hotelldirektør Ulf Johansen.

Hotelldirektør ved Scandic Bodø, Ulf Johansen. Foto: NRK

191 studenter i boligkø – 20 boligannonser

Et kjapt søk på Finn.no viser 20 annonser for møblert bolig til leie på det private markedet med makspris på 8.500,- i Bodø. Som er det samme Ingvild skal betale for hotellrommet.

Samtidig står 191 studenter i boligkø samme by, ifølge tall fra Studentsamskipnadene.

Tallene er ikke helt sammenlignbare, men de sier noe om trykket på markedet. Det er fullt i studentboligene til Nord Universitet.

– Vi forstår det slik at det er et stort trykk på boligmarkedet for studentene. Derfor har vi dette tilbudet, sier hotelldirektør Johansen.

Noen av reglene for studenthotellrom Ekspandér faktaboks Du kan bestille et rom i minimum 30 netter om gangen, og opptil totalt 120 netter.

Hver 30 dagers-bestilling er en egen bestilling, som må forhåndsbetales.

Det kan ikke avbestilles og vil ikke bli refundert.

Tilbudet er tilgjengelig til 23. desember 2021 og gjelder kun for studenter.

Begge som bor på hotellrommet må være studenter med gyldig studentbevis.

Prisen er avhengig av tilgjengelighet. Kilde: Scandic sine nettsider per 17.8.21.

– Hva tjener dere på dette, egentlig?

– Det er ingen stor økonomi i dette for oss. Men vi hjelper studentene, som er framtida vår. De får også et forhold til Scandic, og vi håper jo de vil bo hos oss i fremtiden også.

Student Ingvild Sibbern i Bodø er glad for at hotellkjeden har dette tilbudet.

– Jeg synes det er bra at de har dette tilbudet. Kanskje flere får øyene opp for denne muligheten. I mellomtiden får jeg sjekka hvor jeg vil bo; i byen eller nærmere universitetet, sier hun.

Asheim: – Skal bygges flere boliger

I pressemeldingen sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at han er glad for at boligkøen blir kortere:

– Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. Jeg er glad for at boligkøen blir kortere. Rundt om i landet bygges det historisk mange studentboliger og det skal bygges mer.

Men 3. Stortingskandidat for Nordland SV, Andrea Sjøvoll, mener studentene sitter igjen med regninga.

– Det at hotellene er nødt til å bidra, er flaut for Regjeringa når de ikke øker antall studentboliger samtidig som antall studenter øker. Det er studentene som sitter igjen med regningen.

Sjøvoll mener at dette fører til at nordmenn i dag ikke har lik rett på utdanning fordi studentboligmarkedet ikke strekker til.