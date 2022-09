Mathilde (22) fortviler over forelesningene:– Enklere å sitte hjemme

Under pandemien ble digitale forelesninger med på å begrense spredningen av koronaviruset.

Flere universitet velger nå, naturlig nok, å gå tilbake til forelesningssalene.

Obligatorisk oppmøte blir standard, samtidig som færre forelesere sender timene digitalt.

Det får flere studenter til å reagere.

– For min del hadde det vært bedre om flere av forelesningene hadde vært digitalt.

Det sier Mathilde Brun Melgård (22) fra Bodø. Hun studerer bachelor i kunsthistorie ved NTNU i Trondheim, og er en av flere studerer som savner den digitale undervisningen.

Ønsker mer digital undervisning

Melgård har dysleksi og konsentrasjonsvansker. Derfor kan det være vanskelig for henne å konsentrere seg i klasserommet.

– For meg personlig var det mye enklere å sitte hjemme eller i et kontrollert miljø. Da kunne jeg følge med på forelesningene helt alene, uten distraksjoner.

DELTIDSJOBB: Melgård mener obligatoriske forelesninger gjør det vanskelig å jobbe ved siden av studiene. Foto: Privat

Studenten forteller at alle forelesninger ble strømmet på nett under pandemien. Nå sendes ingenting digitalt. Og alt er obligatorisk.

– Går jeg glipp av én forelesning, eller ikke klarer å følge med, så henger jeg etter. Da det var digitalt hadde jeg mulighet til å se det på nytt, eller sitte alene og fokusere bedre.

I tillegg mener Melgård at dagens opplegg er for lite fleksibelt. Nå som prisene på det meste har økt, er det flere studenter som tar på seg noen ekstra skift på jobb.

For Mathilde Brun Melgård gjør obligatoriske forelesninger det vanskeligere å kombinere jobb og studier.

– Jeg er et arbeidsjern. For min del er det mye lettere å tilpasse studie etter jobb, enn jobb etter studie.

Faglærer bestemmer

NTNUs prorektor for utdanning, Marit Reitan, skriver i en e-post at det er faglærer sitt ansvar å velge undervisningsform.

STUDENTAKTIVITET: – Det meste undervisningen ved NTNU er frivillig, og det føres ikke fravær. Emner med obligatorisk oppmøte er gjerne emner med høy grad av studentaktivitet, som lab, praksis og ferdighetstrening. Foto: Thomas Høstad / Thomas Høstad/NTNU

– Det er derfor i all hovedsak opp til faglærer i det enkelte emne å velge om det skal strømmes. Men på ett av våre fakultet har ledelsen bestemt at det ingenting skal strømmes fra undervisningen.

Men det er ikke bare opp til faglærer å bestemme. De aller fleste undervisningsrommene har ikke utstyr for å strømming eller opptak.

På NTNU har bare 25 prosent av rommene denne muligheten.

– Vi jobber kontinuerlig med å øke denne andelen, men det er altså ikke alle rom det er mulig å strømme fra.

Universitetene er bekymret for at studentene dropper å møte opp dersom de legger til rette for mer virtuell undervisning.

– Vi ser at det å ha undervisningen tilgjengelig digitalt eller i opptak, ofte gjør at færre studenter møter opp til fysisk undervisning. Det mener vi påvirker studentmiljøet og studentenes trivsel negativt.

Prorektor tror at det er viktig at studentene møter opp, ikke bare for kunnskapen, men også for trivselens del.

– Det å delta i undervisningen er en av de aller viktigste arenaene for å bli kjent med medstudenter, bygge et nettverk og ha en god studietid. For NTNU er det derfor svært viktig å få studentene tilbake på campus.

– Foreleserne har et ansvar

Lærer Safina de Klerk mener at det bør være en standard at forelesninger tas opp. Hun oppfordrer studiestedene til å tilrettelegge for folk i forskjellige livssituasjoner.

– Det handler om at man får muligheten til å bli inkludert i høyere utdanning på tross av eventuelle vanskeligheter man har på hjemmebane.

STANDARD: Lærer, Safina de Klerk, støtter studentene og mener det bør være en standard at foreleserne tar opp undervisningen. Foto: BENJAMIN A.WARD / BENJAMIN A.WARD

Selv sleit hun mye med migrene gjennom studieårene, noe som gjorde det umulig å møte til forelesningene i perioder.

Det at hennes forelesere la ut undervisningen var avgjørende for at hun fullførte studieløpet.

– Det gjorde at jeg kunne fortsette å studere, selv om jeg ikke kunne møte opp til en del av timene i perioder. Hvis ikke måtte jeg ha droppet ut eller tatt året på nytt.

Les også: Fra stryk til A med digital undervisning

de Klerk tror at flere vil droppe dårlige forelesninger, dersom det vil være mulig å se den i ettertid.

Selv mener læreren at det er hennes ansvar at undervisningen er engasjerende nok til at elever ønsker å delta i timen.

– Jeg mener at foreleserne har et ansvar for å gjøre forelesningene såpass engasjerende, motiverende og stimulerende at studenter møter uansett, så lenge det er fysisk gjennomførbart.