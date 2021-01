40-åringen og familien bor i dag i bygda Strønstad. Den ligger i vesterålskommunen Hadsel, men på lofotøya Austvågøy.

Øya er nemlig delt mellom de to kommunene Hadsel og Vågan.

På øya finner man også Trollfjorden, som lofotinger og vesterålinger har kranglet om i en årrekke.

Svært kritisk til kutt

Nå kan kampen om naturperlen blusse opp igjen. Bakgrunnen er forslagene til kutt i fergeavgangene mellom Fiskebøl og Melbu.

For å komme til kommunesenteret Stokmarknes må først Hadselfjorden krysses med ferge. Det kan bli vanskeligere i fremtiden.

– Fylkesrådets fergekutt gjør det i praksis umulig for oss å være hadselværinger i egen kommune, sier Michal Reinholdtsen.

Fylkeskommunen har foreslått å fjerne en rekke avganger på ettermiddag, kveld og i helgene.

Kuttene skulle egentlig vært gjennomført fra årsskiftet, men er utsatt.

Michal Reinholdtsen aksepterer ikke fylkeskommunens kuttforslag. Nå ser han på mulighetene for å flytte kommunegrensen dersom de blir gjennomført. Foto: Privat

Mener mange rammes

Reinholdtsen mener kuttene blant annet vil gjøre det umulig for barn på sørsiden av fjorden å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med vennene på Hadseløya på hverdager og i helgene.

Han mener hele lokalsamfunnet blir rammet.

– Eldre, hjemmetjeneste, pendlere, nødetater, veien til sykehuset. Det er ikke småtterier, det er alvorlige saker. De kutter faktisk navlestrengen vår.

Alternativet er en biltur på to timer hver vei. Til Svolvær i lofotkommunen Vågan er kjøretiden en halvtime.

Reinholdtsen har hatt møter med ordførerne i både Vågan og Hadsel, og vurderer også et innbyggerinitiativ på vegne av bygda.

– Vi har ikke lyst til dette. Det er en lang prosess vi må gjennom, men må vi, så må vi.

Og med det kan Trollfjorden følge med i dragsuget.

Vil ikke miste innbyggere

Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H) forstår frustrasjonen sør i kommunen. Hun har ikke lyst til å miste innbyggere.

– Det bor engasjerte Hadselværinger der som forteller at de ønsker å fortsette å være hadselværinger, men fylket gjør det vanskelig å være akkurat det, sier Arntzen.

Kommunen har investert store summer i næringsutvikling i området. Arntzen mener fylkeskommunen er advart om konsekvensene fra flere hold.

– Fylket skal være en driver for utvikling og med grepet de nå har gjort rundt fergerutene gjør de det helt motsatte.

Samtidig som fylkeskommunen foreslår kutt i fergetilbudet, har de stilt seg bak milliardplanene om en tunnel på samme strekning.

– Fylkesrådet selv mener altså at forbindelsen mellom Lofoten og Vesterålen er så viktig for Nordland. Da fremstår fergekuttet som lite veloverveid.

Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H) skal selv ta kontakt med fylkesrådet for å finne løsninger. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Tar gjerne imot

I Vågan står ordfører Frank Johnsen (Sp) med armene åpne.

– Kommunegrensene er tegnet på en tid havet bandt oss sammen, men nå er det et skille. Jeg skjønner at de føler seg nærmere oss når det spøker for ferga, sier Johnsen.

Han mener de Og flyttes grensen vil han ha med seg hele Austvågøya. Inkludert Trollfjorden.

– Starter vi en prosess må hele øya og litt på Hinnøya med.

Det kan nok falle mange vesterålinger tungt for brystet:

Jobber fortsatt med forslaget

Fylkeskommunen jobber nå med å fullføre arbeidet med kuttene på sambandet Melbu-Fiskebøl. Kutt som er del av en større endring i samferdselstilbudet i Nordland.

– Vi er i dialog med fergerederiet Torghatten Nord. Vi må se på dette før det blir endelig. Ellers ligger det ikke til fylkeskommunen å definere kommunegrenser, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Michal Reinholdtsen er født i Vesterålen og kommer til å se på seg selv som vesteråling uansett hva som skjer.

Han leder selv flere bedrifter fra hjemstedet. Blant annet en der han viser fram Lofoten og Vesterålen for turister.

Så hva skjer med Trollfjorden?

– Trollfjorden tilhører Hadsel kommune, men ligger på Austvågøya som er en lofotøy. Vi kjører turister inn ditt og det er en fantastisk fjord. Hvis kommunegrensen flyttes vil det bety at Trollfjorden blir innenfor Vågans kommunegrenser.