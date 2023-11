Strømprisen dyrest i nord

Onsdag går gjennomsnittspriser i hele Norge kraftig opp, og for første gangen siden starten av mai er gjennomsnittsprisen over den svært symbolske grensen på 100 euro/MWh over et helt døgn, skriver Nettavisen.

For første gang på svært lang tid blir prisen i Nord-Norge høyere enn i Sør-Norge - om enn bare marginalt.

I norske kroner vil snittprisen ligge på 1,49 kroner per kWh inkludert moms - før nettleien legger seg på toppen.

Aller dyrest blir det på morgen og kvelden med priser på nær 1,9 kroner.