Strømmer til Norge for ville opplevelser

En fersk rapport fra NHO Reiseliv viser at opplevelsesbransjen i Nordland har økt med 280 prosent siden 2004. Veksten ligger langt over landsgjennomsnittet – som er på 170 prosent.

– Nordland har blitt et attraktivt reisemål gjennom hele året, og det er mye fordi reiselivsaktørene i denne regionen har lyktes med å utvikle og selge unike opplevelser året rundt, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal. Foto: NHO

Reiser for unike opplevelser

Trendene tyder på at man ikke lenger reiser kun for å slikke sol. Vi vil oppleve noe spesielt også. Sølvi Øksnes driver et lite privateid overnattings- og spisested i Narvik. Hun sier at besøkende fra USA, Nederland, Spania og Sverige, ønsker opplevelser.

– De vil gjerne ha såkalte nisjetilbud, gjerne knyttet til overnatting og servering, forklarer Øksnes.

Og den meget gode utviklingen i Nordland, gjør at reiselivet har blitt den nest største inntektskilden til kommunene med 200 millioner kroner i personskatteinntekter. Sjømatnæringen ligger på 1. plass med 272 millioner kroner.

– Ingen reiselivsbransjer vokser mer enn opplevelsesbransjen. En ordfører som tilrettelegger for og spiller på lag med opplevelsesbedriftene i sin region vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa sier Bjørndal i NHO.

Foto: Benjamin Fredriksen

«Kunnskapsjegere»

Spesielt Lofoten har blitt et turistparadis og et mål for mennesker verden over å besøke, blant annet for naturopplevelsene og de gode surfingforholdene.

Reiselivssjef og daglig leder Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten. Foto: Tommy Andreassen

Reiselivssjef og daglig leder Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten forteller at de spesielt ser at besøkende er på jakt etter noe utenom det vanlige.

– Det vi har opplevd veldig mye, og som har vært en voksende trend over mange år, er aktivitetsferier. Folk har blitt mer bevisste på å være i aktivitet når de er på ferie. Mange vil være aktive i naturen eller lære seg nye ting, forklarer hun.

Surfing på Unstad i Lofoten. Foto: Benjamin Fredriksen

Surfeparadis

NRK har tidligere denne uka fortalt historien til bygda Unstad, som på kort tid har blitt et surfeparadis surfere fra hele verden kommer for å oppdage.

– I dag kommer verdens beste surfere hit og sier «Wow, dette er unikt». Det skaper trivsel og et engasjement, forklarer Dreyer.

Ifølge reiselivssjefen har det med årene har blitt skapt ei profesjonalisering, der utviklingen er at opplevelser blir næringsvei.

Et slikt reiseliv betyr mye, spesielt i Lofoten – og det kommer det til å gjøre i framtida også. Det er ei stadig voksende næring. For oss handler det om å ta i bruke alle årets sesonger, og spesielt nordlysjakt har vært med på å bringe folk fra hele verden til Lofoten.