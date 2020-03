Nav sliter med å ta unna korona-køen – har fått 45.000 søknader om dagpenger

– Det er veldig vanskelig å ta unna alle som ringer alle våre fellesnumre nå, sier Cathrine Stavnes, fylkesdirektør i Nav Nordland.

Den siste tids rekke av hjemmekarantener, isolasjon, stengte barnehager og skoler samt permitteringer, har gjort at folk snur seg til Nav for hjelp og avklaring.

På fem dager har 45.000 nordmenn sendt inn søknader om dagpenger, opplyser etaten til NTB.

Cathrine Stavnes i Nav Nordland.

Kun i løpet av mandag 16. mars mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2.000 ordinære søknader om dagpenger.

I tillegg til unntakstilstanden utbruddet av koronavirus har brakt med seg, må de Nav-ansatte også besvare vanlige henvendelser fra mennesker som ikke er rammet av virus.

– Det er en del som også oppsøker våre Nav-kontorer. Det er forskjellig praksis fra kontor til kontor om de har åpne dører for folk som møter opp. Men, det aller meste ønsker vi at skal skje på våre nettsider, sier Stavnes til NRK.

Flere titalls tusen permittert

Strømmen av selskaper som har vært nødt til å permittere store deler av arbeidsstokken den siste tida, har vært enorm.

Det fins ikke så langt tall som viser nøyaktig hvor mange arbeidstakere som nå er permitterte som direkte eller indirekte følge av korona-frykt her til lands, men i går varslet blant annet Hurtigruten permittering av 225 ansatte, og denne uka varslet SAS permittering av 10.000 ansatte.

Fra 9. til og med 16. mars har Nav registrert 12.200 sykefraværstilfeller relatert til koronaviruset. I løpet av 16. mars ble det registrert 4.300 nye tilfeller, opplyser Nav i en pressemelding mandag, skriver NTB.

Krisepakke vedtatt

– Det er er stor pågang hos oss blant dem som er permitterte. De ønsker hjelp til å registrere seg, og stiller spørsmål om hvordan de skal gå fram. Det ligger mange gode svar på dette på nett, og vi har også veiledere som jobber digitalt med å veilede de enkelte.

Ifølge Stavnes jobber Nav på spreng med å tilpasse seg det nye regelverket som kommer.

Mandag ble stortingspartiene enige om en økonomisk krisepakke i kjølvannet av koronavirusets herjinger. Saken må opp til ny avstemning i statsråd torsdag.

Disse er med krisepakken sikret lønn:

Permitterte i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere – fra og med dag 17, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra Nav. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

Lærlinger som mister lærlingplassen.

I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

– Tallet vil øke

Antall permitterte som Nav opererer med, er det arbeidsgivere som rapporterer inn.

– Men tallet vil øke når arbeidstakere selv registrerer seg som permittert hos Nav.

– Det er høyt trøkk hele tida og store køer rundt om. I morgen går vi ut med tall for hele landet på hvor mange arbeidsgivere har meldt inn er permitterte.

Mandag opplyste Nav-sjef Sigrun Vågeng at situasjonen gjør at de må sette i gang systemløsninger som igjen gjør at de kan komme raskt i gang med å betale ut penger.

Nav jobber med å styrke bemanningen innenfor avdelingene som jobber med dagpenger, sykepenger og omsorgspenger.

– Men, det vil bli økt saksbehandlingstid. Vi har aldri opplevd lignende pågang, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt.