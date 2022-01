Den høye strømprisen i vinter har påvirket forbruket vårt.

Det vil den også gjøre i fremtiden.

Etter hvert skal både busser, fly og ferger over på strøm.

Da blir det mindre strøm tilgjengelig på strømnettet. Og strømmen som er der vil bli dyrere.

Energirådgiver mener at husene vi bygger i dag er for dårlige. Og at de som har kjøpt hus med dagens byggeforskrifter kan ende opp med å ha kjøpt «katta i sekken».

Årsaken er at strømregninga kan ha mer å si for hvilket hus du velger å kjøpe i fremtiden, enn det har i dag.

Bygg som lekker energi

Geir Liknes er rådgiver i Rejlers. Han er bekymra for hvordan fremtidens tilgang på energi vil slå ut i verdien av eiendommer som bygges i dag.

Geir Liknes er rådgiver i Rejlers. Det er et uavhengig rådgiverselskap som gir råd til både offentlige og private byggeiere. Foto: Rejlers

– Det som er tragisk er at norske hus har vært og generelt sett er dårlig isolert, med mye gjennomtrekk. Det koster enormt på energisida, sier Liknes.

Nye norske bygg lekker nemlig energi, selv om de er bygget etter den nye byggtekniske forskriften (TEK 17), forteller rådgiveren.

NRK forklarer Hva er TEK17? Bla videre Hva er TEK17? Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. 1. juli 2017 den nye byggtekniske forskrift i kraft. Derfor heter den TEK 17. Den byggtekniske forskriften som kom i 2010 heter derfor TEK 10. Hva har denne forskriften å si for meg? Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Hva har dette å si for strømregninga mi? For energimerking av bygget er det levert energi som gjelder, mens det for nybygg er det TEK17 og energibehovet. For nybygg tas det altså ikke hensyn til hvor mye energi du faktisk må kjøpe for dekke energibehovet. Hvordan blir det påvirket av hvor energien kommer fra? Er det kun panelovner som skal benyttes er levert energi og energi behov stort sett likt, men er det vannbåren varme, eller vedfyring, må man kjøpe en del mer enn hva som er det faktiske behovet. Benytter man varmepumpe kjøper man som regel en del mindre energi. Forrige kort Neste kort

– Vi sløser fremdeles med strøm, sier Liknes.

TEK 17 sier at du kan ha maksimalt 110 kWh per kvadratmeter per år som energibehov. Det er det som trengs for å holde boligen med varme og strøm.

Han mener man må legge press på utbyggerne sånn at de har bedre fokus på hvor mye det vil koste å bruke - og ikke bare bygge huset.

– Kan gå ut over verdien til huset

Rådgiveren opplever at en god del utbyggere mener at selv minimumskravet er for dyrt å bygge. De vil fortsette å gjøre ting på gamlemåten.

– Det går ut over de som skal sitte med husene i femti seksti år etterpå. Det er de som får lide, sier Liknes.

Fordi man bygger husene for dårlig isolert i dag, kan det gjøre at det blir dyrere å bo der i fremtiden, hvis strømprisene går opp.

For bygninger som blir bygget med TEK 17 kan løsningen være å etterisolere om strømmen bli dyrere i fremtiden. Men det vil bli mye dyrere enn å isolere mens boligens bygges, mener Liknes. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Tror du det får noe å si på verdien av husene?

– Det kan ha noe å si på verdiene i huset. Folk begynner å bli bevisst strømregningen.

Han mener at strømregninga blir en viktigere faktor når man skal kjøpe seg bolig i fremtiden.

– Hvordan kan det i verste fall påvirke de som har kjøpt seg bolig?

– De kan risikere å havne langt bak i køen på salget av bolig. Og det bidrar til at tilgangen på strøm i Norge blir dårligere.

OBOS: – Varmetapet er lavt

OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og forvalter 230 060 boliger. Kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen, mener at isolering av bygninger med TEK 17 er blitt så gode at varmetapet i leiligheter og blokkbebyggelse er veldig lavt.

Kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen, mener det er lite å hente på å forbedre isolasjon av boligene. Foto: NRK

– Endringene som ble gjennomført, først med TEK 10 og så med TEK 17, har gitt et stort løft i energiforbruk i boliger, sier han.

– Skal vi ytterligere ned i energibehov, må vi gjøre noe med produksjon og bruk av varmtvann, belysning og elektrisk utstyr som beboerne har i boligen.

Pettersen peker på at deres boligprosjekter nå baserer seg på oppvarming med fjernvarme og grunnvarme. - De viktigste tiltakene OBOS gjør for å redusere strømregningen til våre boligkjøpere er å tilføre leilighetsprosjektene våre lokale energikilder. Men bruken av boligen har stor betydning for energibruken, sier direktøren.

For at boligene skal lekke mindre energi må man gjøre veggene tykkere og vinduene mindre, ifølge Pettersen.

– Tiltakene vil koste mye, gi lav energigevinst og redusert bokvalitet, sier han.

Må ta hensyn til klima

Avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, Christine M. Karlsen påpeker at TEK 17 er minstekrav. Det er fullt mulig å bygge bedre enn kravene.

Men hun mener som Pettersen i OBOS at kravene er gode nok i dag.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, Christine M. Karlsen tror det vil være mer lønnsomt å installere en varmepumpe hvis man ønsker å redusere energiutgiftene. Foto: Alexander Brown

– Det vil i mange tilfeller ikke være lønnsomt, og heller ikke bærekraftig å øke isolasjonstykkelsen ytterligere i et bygg som er bygget etter kravene i TEK 17, sier Karlsen.

Hun mener det er viktig å ta hensyn til klimagassutslippene som følger dersom vi øker bruken av bygningsmaterialer for å isolere bedre.

Og hun er heller ikke bekymra for boligkjøpere som har kjøpt bolig ut ifra standerne til TEK 17-forskriften.

– Dersom energiforbruk er et avgjørende kriterium for valg av bolig, så vil nok de nyeste byggene være å foretrekke, sier Karlsen.

Hun legger til at TEK 17 setter strenge krav til en energieffektiv bygningskropp, men det vil ta lang tid før alle bygningene våre er på dette nivået.

– Nivået settes ut fra hva som regnes som økonomisk optimalt, sier avdelingsdirektøren.

Geir Liknes i Rejlers er derimot ikke så sikker på at det er klimagassutslipp og etterslep som er årsaken til at boligene våre ikke er bedre isolert. Han tror det handler om penger.

– Det er ingen energitiltak som er grønne uten at de også er blå. Bare miljøentusiaster er villige til å spare energi uten at det er økonomisk gevinst, vi andre må kunne se at det lønner seg økonomisk, sier Geir Liknes i Rejlers.