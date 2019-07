Har du barn som spiller fotball, eller kanskje har du drevet med det selv?

Da har du nok også oppdaget disse små, svarte gummibitene. De finner veien inn i fotballsko, treningsbager, gangen hjemme, eller til og med vaskemaskinen.

Disse gummikulene kalles gummigranulat. De tilføres kunstgressbaner blant annet for å gjøre banedekket mykere og å hindre skader.

Siden 2000 er det bygd 1.700 nye kunstgressbaner i Norge. De fleste av disse banene er dekt av gummigranulat.

Men hvert år forsvinner 1500 tonn gummikuler fra fotballbanene. Mye av det havner i naturen. Often ved måking av snø eller gjennom vaskemaskinen.

Gummikulene kan kommer fra både resirkulerte bildekk og ny industrigummi. Foto: Ola Helness / NRK

– Gummigranulat er den nest største kilden til mikroplast i Norge! Vi trenger å gjøre mye for mer for å stanse denne type forsøpling av naturen, sier marinbiolog og seniorrådgiver i WWF, Fredrik Myhre.

Må bygge gjerder rundt banene

Nå har direktoratet sendt ut på høring et nytt forslag til forskrift for idrettsbaner med såkalt «plastholdig løst fyllmateriale.»

De foreslår flere nye strenge krav. Dette på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet:

Fysiske barrierer rundt banen.

Håndtering av drens og overvann for hindre spredning av gummikuler.

Forsvarlig håndtering av snø.

Bruk av erstatningsmaterialer når mulig.

Knut Ole Nordlie i Tverlandet IL er vant med å finne de små gummikulene i klær og sko. Foto: Ola Helness / NRK

Miljødirektoratet har to forslag: Enten en overgangsordning med gradvis innføring av de nye kravene innen tre til seks år - eller at samtlige krav gjelder ved rehabilitering av kunstgressbanen.

Uansett hvilken variant man ender opp med er det eierne av idrettsbanene som må ta regninga.

Beate Langset i Miljødirektoratet sier til NRK at Norges Fotballforbund har beregnet at den gjennomsnittlige merkostnaden for en 11-erbane vil ligge på ca. 150.000 kroner.

– En del anlegg oppfyller allerede flere av kravene, og vil dermed få reduserte kostnader.

Fredrik Myhre i WWF mener problemet er viktig å gjøre noe med, men anerkjenner at mindre klubber kan stå overfor en økonomisk utfordring.

Seniorrådgiver Fredrik Myhre i WWF mener gummikuler fra kunstgressbaner er et stort miljøproblem. Foto: WWF

– Da må man se på muligheter for å få hjelp. Gjennom støtte fra staten, den enkelte kommunen, eller midler via et miljøfond.

Forventer tilskuddsordning

I 2007 ble Tverlandet IL utenfor Bodø et av de første idrettslagene i kommunen som fikk kunstgress. Her ligger et par centimeter med gjenvunnet bildekk i småbiter blandet inn i kunstdekket.

Daglig leder heter Knut Ole Nordli. Han regner med det er de som til syvende og sist får regningen. Det selv om det er kommunen som er baneeier.

Han er likevel glad for at det kommer slike krav. Han synes det er viktig å løse utfordringene med gummikule-forsøpling.

– Dette kan bli dyrt for klubbene?

– Vi må finne en måte å løse dette på og regjeringen har jo sagt at de vil holde kostnader nede for idrettslag. Så her må det komme tilskudd utover det kommunen støtter opp med, sier Nordli.

Daglig leder Knut Ole Nordlie sier at Tverlandet IL tar miljøet på alvor. Foto: Ola Helness / NRK

Får støtte av WWF

WWF har lenge vært bekymret de 1500 tonnene med gummigranulat som forsvinner fra banene hvert år. Man vet lite om hvor kulene tar veien.

Myhre mener den nye forskriften er et langt steg i riktig retning, selv om den kommer altfor sent.

– Fra politisk side var det lovet at dette skulle være på plass innen 1. januar 2019. Men det er godt å se at man endelig har fått en forskrift ut på høring.