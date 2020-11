26. oktober fikk Sigrid og Tomas Hansen Lønsetteig fra Bodø sin tredje sønn.

Men denne gangen var oppholdet på sykehuset i dagene etter fødselen helt annerledes fra de to andre gangene.

– Vi fikk ikke ha besøk av noen på sykehuset. Men det var veldig fint, og vi hadde det helt supert bare oss tre sammen, sier Sigrid Hansen Lønsetteig.

På grunn av koronapandemien har sykehusene i Norge blant annet innført strenge regler for besøk. Det betyr lite eller ingen besøk av familie og venner når et nytt barn har kommet til verden.

Sigrid Kristine Hansen Lønsetteig med sønnen Amund og hunden Tika. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Trebarnsmoren synes det var bare positivt at de ikke kunne ta imot besøk på sykehuset rett etter fødselen.

– Besøk skaper forstyrrelse og stress som går ut over mating og søvn. Etter de to andre fødslene var vi mer slitne, mens denne gangen fikk vi roet oss ned og hadde fullt fokus på den nyfødte.

Hun forteller at de ansatte på fødeavdelingen også sa at det var godt med mer ro i gangene. De fikk dermed mer tid til å snakke med foreldrene og hjelpe dem som trengte litt ekstra hjelp.

Økt fødselsdepresjon

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup med et nyfødt barn på Rikshospitalet. Foto: Kikkut på Rikshospitalets barselavdeling

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, ser fordeler når mor og barn får mer ro etter fødselen.

– I noen av landets store regioner ser vi at ammingen etableres raskere når mor får nok ro og hvile rett etter fødsel. Spedbarna tar da igjen fødselsvekten fortere. Flere barselavdelinger har også erfart at færre spedbarn får gulsott. Det gjøres en studie på dette nå.

Schjelderup sier at det gjerne tar tid for mor og far å bli kjent og finne roen sammen. De første dagene er spesielt viktige med hjemmebesøk av jordmor.

– Men dere ser også negative sider ved mindre besøk i barseltida?

– Nybakte mødre og gravide er ekstra sårbare i krisetider. Vi har nå en markant økning i fødselsdepresjon under koronapandemien på 75 prosent som bekymrer fagmiljøet kraftig. Å tilpasse seg foreldreskap etter fødselen er utfordrende under normale omstendigheter, og det blir enda vanskeligere midt i en global pandemi.

Venner venter med besøk

På grunn av smittesituasjonen i Bodø da sønnen Amund ble født kunne pappa Tomas gå til og fra sykehuset de tre dagene før ekteparet dro hjem med den lille.

Storebrødrene Sigurd på ti år og Isak på seks år måtte vente noen dager før de fikk møte lillebror.

– De var selvfølgelig lei seg for at de ikke kunne komme på besøk, men det gikk fort over da vi kom hjem, sier Sigrid Hansen Lønsetteig.

I dagene etter at de kom hjem fra sykehuset kom familiemedlemmer på besøk i tur og orden.

Sigrid Kristine Hansen Lønsetteig med Amund, som ble født 26. oktober. Tiden etter fødselen har vært rolig og uten store forstyrrelser. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har en stor familie og det var mange som var utålmodige og ville komme på besøk. De delte seg heldigvis litt opp, sånn at det ikke ble for mange om gangen.

Så langt har ikke paret hatt besøk av venner, men det er ikke fordi de har sagt at de ikke ønsker besøk.

– Jeg tror de har tenkt selv at de skal vente av hensyn til smittevern. I tillegg er dette vårt tredje barn, så selv om han selvfølgelig er like viktig som de andre to, er det ikke like nytt som da førstemann ble født.

– Ble splittet som familie

For foreldre til et nyfødt barn som må være på sykehuset i flere uker kan det være ekstra vanskelig med strenge besøksregler.

Det fikk Renate Cathrin Håkonsen og Jarno Lääveri fra Sandnessjøen kjenne på da sønnen Benjamin plutselig kom åtte uker før termin.

– Vi skulle bare inn til en rutinekontroll i uke 32, men etter en ultralyd viste det seg at han var litt liten og at det var lite liv der inne. Vi ble derfor sendt til Bodø med ambulansefly, og seks timer senere var han ute etter et keisersnitt.

– Helt i begynnelsen fikk Sebastian komme på besøk for å se babyen. Det var veldig fint, fordi han forstod at mamma måtte være igjen i Bodø, sier Renate Cathrin Håkonsen. Foto: Privat

De siste seks ukene har Renate Cathrin og Benjamin vært på Nordlandssykehuset i Bodø.

Far måtte dra hjem etter kort tid fordi paret også har en sønn på snart to og et halvt år.

– Det har vært veldig utfordrende fordi vi har vært splittet som familie, med Sebastian og pappa hjemme i Sandnessjøen. Hadde det ikke vært for korona kunne vi vært mer sammen, i tillegg til at besteforeldre kunne kommet på besøk.

Selv om Håkonsen synes det har vært utfordrende å være mye alene under oppholdet i Bodø, ser hun også fordelene med lite besøk.

– Det er mye å sette seg inn i, med ammetrening, pumping og alt vi gjør her. Så egentlig har det vært ganske fint å ha roen over det og bare fokusere på Benjamin, avslutter den nybakte mora.