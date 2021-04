Mister du strømmen neste uke kan det hende du ikke får hjelp med å få den tilbake

Fredag starter meklingen mellom LO og NHO etter at det ble brudd i forhandlingene i forbindelse med årets mellomoppgjør.

Hvis partene ikke kommer til enighet er det varslet storstreik fra søndag morgen. Da går i første omgang 23.000 ut i streik.

Totalt har LO tidligere varslet plassoppsigelse for til sammen 179.002 medlemmer. De har lagt ut en oversikt på sine nettsider over berørte bransjer.

Jan Olav Andersen, leder i EL & IT Forbundet. Foto: Kristian Brustad / EL & IT Forbundet

En streik vil du blant annet kunne merke ved at buss og ferge ikke går. Og ved at du ikke får strømmen tilbake, skulle den falle ut.

For EL og IT betyr nemlig en streik at opp mot 3000 av deres medlemmer blir tatt ut. Det forteller forbundsleder Jan Olav Andersen.

– En umiddelbar konsekvens er at feilretting ved strømutfall ikke vil bli utført. Vi har en beredskap for å håndtere samfunnskritiske funksjoner, men for den alminnelige forbruker kan man risikere å bli strømløs en periode.

Forbundet har varslet streikeuttak ved følgende bedrifter: Evry Norge.

Schindler AS.

Kone AS.

Otis AS.

TK Elevator Norway AS.

Haugaland Kraft Nett AS ved tre lokasjoner: Haugesund, Sauda og Stord.

Linea AS (tidl. Helgelandskraft Nett) ved fire lokasjoner: Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Lede AS (tidl. Skagerak Nett AS) i Porsgrunn.

Mørenett AS.

Otera Infra i Kristiansand.

Aibel i Bergen og Haugesund.

Aker Solutions i Stavanger, Trondheim og Bergen.

Apply i Stavanger.

Kværner AS.

Bravida ved avdelingene: Asker, Bergen, Oslo, Sandefjord, Skien, Stavanger og Trondheim.

Caverion ved avdelingene: Bergen, Herøya, Orkanger, Porsgrunn, Rogaland og Trondheim.

Vil ikke ramme liv og helse

– Gjelder det å finne fram veden og gjøre klar peisen nå, da?

– Jeg vil ikke dramatisere situasjonen. Men er det veldig kaldt er det alltid lurt å ha litt ved tilgjengelig.

– Det vi kan forsikre om er at vi har gode systemer hvis det skulle bli slik at folk får alvorlige problemer. Er man avhengig av medisinsk utstyr, for eksempel, vil det bli fikset raskt. Vi har gode systemer for å unngå at det blir noe fare for liv og helse.

Leder for kundekommunikasjon i kraftselskapet Linea på Helgeland, Frode Dorp, sier at en streik vil bety at hovedtyngden av montører ikke møter på jobb.

– Nå har vi en koronasituasjon, mange har hjemmekontor. Blir det strømbrudd kan det hende vi ikke får rettet feilene på kort sikt.

ARKIVFOTO: En montør fikser etter uvær. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB

Stor streikevilje

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag ved midnatt.

Jan Olav Andersen sier de ikke godtar reallønnsnedgang.

– Som minimum må kjøpekrafta til folk opprettholdes.

– Vi går inn i meklinga med håp om å få til en løsning, men er fullt ut villig til å ta i bruk de verktøyene som vi har.

Han sier det er «betydelig avstand» mellom partene.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO uttalte tidligere i uka at en streik kan sette bedrifter og jobber i fare.

– Vi er nå i mekling og har tillit til at vi med Riksmeklers hjelp vil klare å finne en løsning, slik at vi unngår en streik, sa direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til NRK.