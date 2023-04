«Intense» reaksjoner på forslaget om å senke den seksuelle lavalderen

– Dette er det forslaget vi har lagt frem som har fått absolutt flest intense reaksjoner, sier Linda Gröning, jusprofessor ved Universitetet i Bergen og leder for Straffelovrådet.

Før jul leverte hun en rapport til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Straffelovrådet hadde fått i oppgave å vurdere Straffelovens kapittel 26 som omhandler seksuelle lovbrudd.

I rapporten på over 300 sider kommer rådet med flere forslag til endringer av loven.

Et av forslagene i rapporten var å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Og reaksjonene lot seg ikke vente på.

Høringen ble avsluttet i forrige uke. Professor Gröning har vært med på å lage flere liknende utredninger, men denne gangen opplevde hun at uvanlig mange privatpersoner har sendt inn sine synspunkter, forteller Gröning.

Mange uttrykker motstand mot å senke den seksuelle lavalderen.

Ungdommens fylkesråd i Nordland er blant kritikerne.

– 15-åringer er ikke modne nok til å ta sånne valg. Men viktigst av alt er det en trygghet for at barn trenger beskyttelse mot voksne, sier leder Sigurd Hjelle.

KREVENDE: Sigurd Hjelle i Ungdommens fylkesråd i Nordland forstår at det kan være krevende å vurdere når ungdom er moden nok til å ta veloverveide valg rundt egen seksuell aktivitet. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Spesielt viktig er det i dagens digitale verden, der det er noen som utgir seg for å være noen andre for å lure til seg seksuelt materiale fra barn og ungdom. Da er det spesielt viktig at vi har en høy seksuell lavalder som bidrar til beskyttelse.

I Danmark og Sverige er den på 15 år, mens på Island er den 14 år.

Linda Gröning i Straffelovrådet sier at hun er delvis overrasket over alle reaksjonene de har fått.

Overrasket over reaksjonene

– Mange av reaksjonene handler om at folk har fått et inntrykk av at vi skal gjøre 15-åringer lovlige. Dersom det er budskapet folk tar til seg, forstår jeg at de reagerer. Men det er et budskap som er plukket fra et bredere bilde om den vanskelige balanseringen og de hensyn som ligger bak forslaget vårt, sier Linda Gröning.

Ifølge Gröning handler det om en avveining mellom barnas vern og barnas krav til å bestemme over seg selv.

– Vi må anerkjenne at barnas egen vilje skal telle, og bestemme oss for når de skal få bestemme selv, sier hun.

Med andre ord: Når skal barn selv få bestemme om de kan være intime med andre mennesker, uten at noen skal kunne bli dømt for å ha brutt loven. Dette gjelder ikke bare sex, men også kyssing og beføling.

VANSKELIG: Leder i Straffelovrådet, Linda Gröning, sier at å komme med anbefalinger i denne saken er en vanskelig balansegang. Foto: Privat

– Dette er en vanskelig balansegang. På et punkt må vi si at barna ikke er modne nok til å ta slike valg selv. Men setter vi grensa for høyt, vil vi indirekte hemme barnas muligheter til å ha seksuelle opplevelser uten at den andre parten blir en overgriper, sier Gröning.

For noen kan en slik endring ha mye å si.

Livet til «Daniel» ville vært noe helt annet

For to år siden gikk NRK gjennom rundt 2000 saker som alle omhandler seksuallovbrudd mot barn. Det er unge menn som dominerer blant de dømte.

Av alle årsklasser, er det 19-åringene som har begått flest slike lovbrudd.

En stor del av de fornærmede er 14 og 15 år.

«Daniel» ble dømt for overgrep. Han var 21 år, kjæresten skulle snart fylle 16. De hadde egentlig planlagt å vente med å ha sex til hun hadde hatt bursdag.

Men mindre enn ei uke før bursdagen skjedde noe. Daniel måtte reise vekk med jobben, og det ville ta flere uker før han var tilbake.

De hadde gledet seg sånn til dette, har han fortalt til NRK. Noen dager fra eller til spilte vel ingen rolle, og de hadde allerede fikset prevensjon.

Livet hans ville vært helt annerledes dersom den seksuelle lavalderen hadde vært 15 år.

– Først og fremst så ville jeg ha hatt ett rent rulleblad. Og ikke ha vært stemplet som en kriminell person, sier han til NRK i dag.

I etterkant av dommen har han hatt flere psykiske utfordringer og han har mistet kontakt med venner.

– Jeg hadde sluppet masse forskjellige falske rykter, stygge blikk og kommentarer fra folk fra hjemstedet mitt.

– Hva mener du om lovforslaget?

– Etter min oppfatning debuterer flere tidligere enn før. Hvis begge parter er klar over eventuelle konsekvenser, som for eksempel graviditet og kjønnssykdommer, og at det er samtykke fra begge parter, så jeg synes at det er greit at lavalderen settes ned til 15 år.

På den måten tror Daniel at flere slipper å havne i den situasjonen han havnet i.

– Som oftest er samleie noe begge parter ønsker, for eksempel når man er i et kjæresteforhold. Noen er klar for samleie når de er mellom 15–16 år. Mens andre ikke er det. Det vil alltid variere fra person til person, sier han.

– Må høre på ungdommen

Den seksuelle lavalderen i seg selv kan ikke sikre vern mot overgrep mot barn – som jo også i dag kan skje mot de barna som er over denne alder, forklarer Gröning videre.

All ufrivillig seksuell omgang er fortsatt ulovlig.

– De andre delene av lovverket som omhandler seksuelle krenkelser og overgrep styrket såpass at det totale vernet av barn er mye bedre nå enn tidligere. Vi har også nå foreslått at vernet mot utnyttelse av barn under 18 år blir ytterligere styrket, sier Gröning.

Flere som har sendt inn innspill i høringen frykter at en lavere grense vil øke presset barn føler om å ha sex. Dette kommer også fra ungdom selv.

– Det skal vi respektere og ta til etterretning. Er det noen vi må høre på, så er det dem som direkte rammes av forslagene til lovendringer, sier Linda Gröning.

– Hva tror du utfallet blir når saken skal opp på Stortinget?

– Her ville jeg nok satt pengene mine på at den seksuelle lavalder forblir 16 år.