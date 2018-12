Støyen er uutholdelig, mener naboene – nå må de leve med den i 30 år til

– Å måtte forholde seg til 30 år med denne støyen. Det er helt skremmende i det hele tatt å tenke på, sier masseuttak-nabo, Aslaug «Sissa» Grøtan.

Kommunestyret i Hadsel har vedtatt at steinknuserfirmaet Hadsel maskin får utvide masseuttaket i Brattåsen, som ligger i Hadselhamn i Vesterålen.

Innbyggerne i bygda er svært skuffet over vedtaket. De mener bråk fra uttaket i nabolaget fører til helseproblemer og gjør det umulig å selge husene sine.

Vedtaket som ble gjort under kommunestyretmøtet torsdag kveld, betyr at steinknuserfirmaet Hadsel maskin vil få sprenge 900.000 kubikk fjell de neste 30 årene.

Fem av naboene i Hadselhamn dukket opp på kommunestyremøtet. Aslaug «Sissa» Grøtan er person nummer to fra venstre. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Vedtatt lagt ned flere ganger

I dag utgjør uttaket omtrent 36.000 kvadratmeter. Ifølge planen skal det utvides til 110.000 kvadratmeter, der 58.000 m² er tenkt som såkalt uttaksområde.

Hadsel maskin oppgir at det kun er 35dager i året de borer i fjellet. Resten av året transporteres massene av grus, strøsand og annet vekk fra uttaket.

Men beboerne har sett seg lei på støyen fra masseuttaket, som de mener støyer langt oftere enn 35 dager.

Innbyggerne har til det siste håpet å få uttaket flyttet til et annet sted i kommunen.

Daglig leder Espen Jenssen i Hadsel maskin mener naboene overdriver, og sier støymålingene viser at de er langt innenfor, at firmaet driver lovlig og ikke gjør noe galt.

– Vi gjør det vi kan for å ivareta naboene med tiltak av forskjellige slag, sa Jenssen til NRK onsdag.

– Vi gir oss ikke

– Nå skjedde det som vi hadde sett for oss, at vårt forslag ble nedstemt av posisjon. Som forventet, sier gruppeleder i Fremskrittspartiet i Hadsel, Ronny Gabrielsen.

– Ikke umulig at vi ser på muligheter for å gjøre om vedtaket, sier gruppeleder i FrP, Ronny Gabrielsen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

FrP, Venstre og Melbu og Omegn Samarbeidsliste (MOS) sitt forslag om å utrede en alternativ lokalitet ble støttet av Rødt, men fikk ikke flertall. Arbeiderpartiet og Høyres flertall stemte for rådmannens forslag om videre drift.

Saken er svært betent for lokalsamfunnet, også for arbeidstakerne som har vært bekrymret for jobbene sine, sier ordfører i Hadsel kommune, Siv Dagny Aasvik (Ap).

For oss har det vært viktig å nå skape forutsigbarhet for innbyggerne og for de som driver masseuttaket, sier ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik. Foto: Trude Bakke / NRK

– Vi må forholde oss til at masseuttaket driver innenfor alle lover og regler når det gjelder forurensning, støy og støv. Så er det alltid en subjektiv mening når det gjelder støy, men vi må nesten styre etter et regelverk og behandle virksomhetene likt, sier hun.

Ifølge Hadselhamn-beboer Grøtan vil innbyggerne nå klage saken inn til fylkesmannen.

– Vi gir oss ikke. Vi jobber videre så langt det er mulig å gå i denne saken. Det tror jeg alle innbyggerene er enige om at vi gjør, sier hun.

