Støtter VM til Narvik

NHO Reiseliv Nord-Norge støtter alpint-VM i Narvik i 2025. – Vi konstaterer at det allerede er et bredt nordnorsk engasjement innen politikk og næringsliv for et VM i alpint til Nord-Norge, og at den nordnorske idrettsbevegelsens ønske og vilje om dette er sterk. skriver de i ei pressemelding.