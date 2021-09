Fersk prognose: Brakvalg for Ap

Etter å telt opp 60.000 forhåndsstemmer tyder alt på et godt valg for Arbeiderpartiet. På de fleste målingene har partiet lagt inne med kun to representanter.

Men nå kan også tredjekandidat Øystein Mathisen sikre seg plass på Stortinget.

– Jeg håper inderlig det, sier han til NRK like etter at de første tallene er presentert.

Prognosene ble godt mottatt på Arbeiderpartiets valgvake i Bodø.

Like utenfor

Men Mathisen er rask med å understreke at ingenting er avgjort.

– Hvis dette blir resultatet vil det være fantastisk. Men vi hadde en følelse av at dette kunne gå bra. Jeg er overveldet og det er vanskelig å ta dette innover seg.

Arbeiderpartiet har åpenbart gjort en god valgkamp i Nordland. I NRKs supermåling i april hadde Ap kun 18,5 prosents oppslutning.

Geir Jørgensen fra Rødt har vært inne på Stortinget under meningsmålinger tidligere, men er nå like utenfor.

Men han har ikke gitt opp å sikre seg en plass.

Geir Jørgensen er akkurat utenfor Stortinget om prognosene stemmer. Han jubler uansett for partiets fremgang nasjonalt. Foto: Tom Melby / Avisa Nordland

– Nå lever håpet, sier han til Avisa Nordland.

Frp ser ut til å miste et mandat, mens prognosene viser at de andre partiene står på stedet hvil.

Flyttet de andre partiene

Senterpartiet vil få to mandater med sine 22 prosent. Andrekandidat Willfred Nordlund vil med det forsvare plassen på Stortinget.

– Det ser ut som det er flertall for en ny regjeringen hvor Sp har mulighet til å få en posisjon, sier han til NRK-

Andrekandidat for Sp Willfred Nordlund. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Hvordan ser en ny regjering ut?

– Litt tidlig å si. Men det er uansett et av våre beste valg noensinne og vi har flyttet de andre partiene politisk.

Øystein Mathisen kan komme inn på Stortinget om prognosene stemmer. Da nyheten kom ble det god stemning i Ap-leiren i Bodø. Foto: Monica White Martinsen / NRK