Stortingstopper ber helseforetakene forklare seg om antallet direktører

​I går kunne NRK Nordland fortelle at Helse Nord snart skal ansette ny kommunikasjonsdirektør som skal lønnes med rundt 1,5 millioner kroner årlig.

Dette blir den niende direktørstillingen på lønningslista i Helse Nord, og foretaket er i toppen i antall helsedirektører. Til sammenligning har Helse Midt sju direktører, mens Helse Vest har seks.

Lederen i helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), mener de fire regionale helseforetakene nå må redegjøre for antall direktører og lønninger.

– De regionale foretakene blir stadig mer topptunge og da øker også avstanden til alle som jobber på gulvet hos sykehusene, sier Kjos.

Vil ha kortene på bordet

Helsepolitikeren mener mange direktører på høy lønn er et problem og sier at de som gjør den viktige jobben synes det er for lang vei til toppen, og legger til at det er for mange på nettopp toppen.

– Helseforetakene bør ha en gjennomgang av hvorvidt det virkelig er nødvendig for enkelte foretak å ha så mange direktører på høye lønninger, når andre helseforetak klarer det med færre, sier Kjos.

– Et varsku

Nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe roper varsku om situasjonen i helseforetakene. Foto: Jon Bolstad / NRK

Kjos sier de ikke har gått ned og detaljstyrt på Stortinget hvor mange direktører man skal ha.

– Men jeg mener det kan være lurt å be helseforetakene om å ha en gjennomgang.

Også nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe (Sp), roper varsku om situasjonen, og sier man skal ha ledere, men at det er blitt en ukultur.

– Hvis ikke en klarer å snu dette, vil det bli en veldig bekymringsfull situasjon for helseforetakene. Her må en gripe aktivt inn politisk dersom man skal få en endring.

– Skal forholde seg til statlige retningslinjer

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at det er opp til direktøren å vurdere hvilken ledergruppe som er hensiktsmessig. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

NRK forsøkte i går å få et intervju med helseminister Bent Høie (H) uten å lykkes.

Høie svarer ikke på om det er aktuelt å be de regionale foretakene om en gjennomgang og vurdering av toppledelsen, slik lederen i helsekomiteen ber om, men skriver følgende i en e-post til NRK:

– Lønnsnivået er styrets ansvar, og de skal forholde seg til de retningslinjer som staten har gitt. Det gjorde jeg klart ovenfor styrene allerede i 2015. Ut over det har jeg ingen kommentar.

Videre presiserer Høie at «Det er direktørens ansvar å vurdere hvilken ledergruppe som er hensiktsmessig. Direktøren rapporterer til styret.»

Helse Nord-direktør Lars Vorland økte lønna si til godt over to millioner kroner etter et styremøte tidligere i år, noe som skapte reaksjoner. Her kan du se øvrige lederlønninger i helseforetakene.