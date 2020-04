Mandag kveld gikk et snøskred fra Solvågtinden og ned i Junkerdalsura i Saltdal kommune i Nordland.

Bilder fra Statskog viser at det har vært store krefter i sving. Større trær er brukket i to av lufttrykket og kastet oppover dalsiden.

Siden rasfaren i Junkerdalsura fortsatt er stor og Junkerdalselva er oppdemt på grunn av skredet, advares turgåere mot å ferdes i dette området, skriver Statskog på sine Facebook-sider.

Ordfører Rune Berg (Sp) beskriver snøskredet som «gigantisk».

– Det er et stort snøskred som har kommet fra Solvågtind. Det har gått ned i elva, som har stoppet helt opp.

Skredet var så kraftig at det gikk opp til riksvei 77 som ligger 60–70 meter på andre siden av dalen, sier Berg.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– På andre siden av riksveien har trykket tatt med seg store furuer. Det har vært enorme krefter i sving. Hadde det vært mye trafikk på riksvei 77, så kunne dette gått veldig ille.

– Hvis dette løsner i én smell kan det komme en skikkelig bølge med vann, jord og skog ned til Storjord. Det kan gjøre skade på bebyggelse og veier.

Ønsker bedre oversikt

Jim Tovås Kristensen i Statskog Fjelltjenesten sier det har vært voldsomme krefter i sving.

Rune Berg (Sp) er ordfører i Saltdal. Foto: Saltdal Kommune

– Det har rast ned flere hundre høydemeter. Flere store trær er knekt som fyrstikker. Skredet er flere hundre meter bredt. Det er det ikke ofte vi ser.

NVEs regionsjef Knut Aune Hoseth sier de overvåker situasjonen.

– Vi har en situasjon der elva gradvis demmes opp som følge av at elveløpet er tett. Det som er viktig nå er å få bedre oversikt over situasjonen, slik at vi kan få vurdert hvilke skader som eventuelt kan oppstå.

Kan løse seg naturlig

Hoseth sier det ikke er grunn til bekymring for folk i Saltdal per nå.

Det er kaldt vær i området, og lite tilsig av vann.

– At elver blokkeres av snøskred, det har vi opplevd tidligere. I de fleste tilfeller løser dette seg opp naturlig.

– Når situasjonen kan være løst, er det for tidlig å si noe om. Vi må få bedre oversikt over situasjonen, og gjøre de observasjonene vi kan.