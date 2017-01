Stort oppmøte i Steigen

I dag har steigværingene stemt over forslaget om at kommunen skal slå seg sammen med Bodø. Resultatet er ikke klart, men valgdeltagelsen er på 72 prosent. Under forrige folkeavstemning i juni var den på nesten 60 prosent. 1524 av 2116 stemmeberettigede har i dag stemt.