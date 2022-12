Storsatsing mot nettovergrep

Nordland politidistrikt har i år satt av fire stillinger til å jobbe utelukkende med overgrep mot barn på internett. Arbeidet med å bygge kompetanse på overgrepssaker mot barn og andre sårbare personer på internett er godt i gang.

Overgrep skjer i det skjulte. Vi skal gjøre det vi kan for å forebygge, avdekke og etterforske slik at de ansvarlige får mindre handlingsrom og straffes for det de har gjort, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Politiet ønsker tips fra publikum dersom de ser at noen har overgrepsmateriale på mobiler e.l., eller hører om noen som har vært utsatt for overgrep på nett. Du kan lese mer her: