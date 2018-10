Nordlandsbanen er stengt like nord for Mo stasjon etter et uhell i ettermiddag.

– Et tungt kjøretøy har tatt oppunder ei jernbanebru, slik at den faktisk har blitt flyttet 10 centimeter. Nå jobbes det for fullt med å utbedre de skadene som har oppstått, sier pressekontakt i Bane NOR, Olav Nordli.

Etter det NRK kjenner til skal det ha vært en lastebil med en gravemaskin på lasteplanet som kjørte inn i brua.

Ikke første gang

Det er ikke første gang et sammenstøt flytter på brua. Sist gang det skjedde var for knappe to måneder siden, da en gravemaskin krasjet i brua og flyttet den rundt én meter.

For øyeblikket jobber mannskapene med å heise broen på plass. Ifølge Rana Blad, som først omtalte saken, skal jernbanebroen ha en vekt på hele 17 tonn.

– Hvis dette går bra håper vi at banen kan åpne i kveld. Det er jo en litt hårete jobb, men vi håper at det skal gå bra, men det er litt usikker enda, forteller han.

***NRKs reporter på stedet, Lars-Petter Kalkenberg sier at E6 nylig ble åpnet for biltrafikk, men at Nordlandsbanen fremdeles er stengt.

Mannskapene fra Bane Nor jobber på spreng for å gjenåpne jernbanesporet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Politiet opplyser at de har fått kontakt med sjåføren av kjøretøyet, som ikke skal ha lagt merke til at han traff broen.

– Vi har vært i kontakt med sjåføren. Han hadde kjørt videre fra stedet og sier han ikke merket at han krasjet i brua, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt.

Politiet sier at sjåføren av kjøretøyet vil bli avhørt i løpet av kvelden.

– Han vil få gi sin versjon av historien i avhør, og vi kommer til å etterforske saken utover ettermiddagen og kvelden.

Har løftet broen på plass

Like før klokken 17:30 varsler Bane NOR at de har heist den 17 tonnene på plass, men at det gjenstår en del arbeid før Nordlandsbanen kan gjenåpne.

– Det betyr at vi ligger an til å åpne i 21-tiden, mer eller mindre. Det er noe arbeid med skinner og pukkstein som må legges på plass, sier Nordli.

NSB melder på sine sider at passasjerer må regne med forsinkelser og innstillinger. De vil organisere buss og taxi på den innstilte strekningen.