Stormen blåste hjemmet hans opp ned: – Så helt absurd ut

– Det var en vogn som stod på taket med snø rundt. Det så bare helt absurd ut.

Slik beskriver student Peter Gupta synet som møtte ham. Søndag kom sørlendingen hjem etter tre uker på juleferie sørpå.

Eller hjem og hjem. Campingvogna som studenten bodde i, hadde fått føle på stormen som herjet i Nord-Norge og var blitt påført store skader innvendig og knuste vinduer.

– Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd om jeg hadde vært i campingvogna. Man ser innvendig hvor store skadene er. Det er ganske skummelt, egentlig, sier 26-åringen.

– Burde ha sikret den

Eventyrlystne Peter Gupta studerer i Lofoten og har valgt å bo i campingvogn for å spare studielån. Foto: Morten Krogstad / NRK

Gupta studerer ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg i Lofoten. Han forteller at campingvogna gir ham rom for å komme seg gjennom studiet uten studielån.

– Det er flere studenter som gjør dette. Det er tradisjon for å bo i campingvogner og lignende her, sier Gupta.

Den sindige sørlendingen er ikke redd for å utfordre seg selv. I 2017 ble han og to kamerater trolig de første fra Norge som padlet hele Yukon-elva gjennom Alaska i kano, også da skapte vinden store problemer for Gupta.

Nå håper Gupta at han skal få spikret igjen vinduene og få fikset vogna slik at han kan flytte inn i den igjen. I mellomtiden får han bo hos venner.

– Jeg burde ha sikret den. Det vet egentlig folk her oppe at man må gjøre, men jeg er jo søring, vedgår Gupta selvironisk.

– Jeg tror det er min manglende kunnskap om værforholdene i Lofoten som gjør at den står på hodet. Det kan du sitere meg på, sier Gupta. Foto: Peter Gupta

Flere konsekvenser

Stormen som herjet i hele Nordland, slo før helgen ut de aller fleste ferge- og hurtigbåtforbindelser og førte til en god del trafikkulykker.

Eksempelvis ble en buss med seks skoleelever blåst av veien og inn i grøfta i Valnesfjord i Fauske kommune.

Lørdag hadde det kraftige uværet roet seg.