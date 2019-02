Stormen avtar i Nordland - flere bygninger er skadet i uværet

Siste: Meterologisk institutt har nedjustert farevarselet til gult nivå. Det er likevel ventet at det enkelte steder i Nordre Nordland vil være vindkast over 35 m/s.

Det ble observert full til sterk storm flere steder i fylket, og på Rotvær i Lødingen ble det målt orkan styrke, melder Meteorologisk institutt.

Nærmest alle ferge- og hurtigbåtavganger var innstilt i Nordland som følge av de store bølgene.

– Løse gjenstander, tak og fasadeplater blåser av bygninger, og trær velter over veier. Derfor oppfordrer vi nå folk til å holde seg innendørs til det verste været har gitt seg, slik at ingen utsetter seg for unødvendig fare, sier operasjonsleder Tommy Bech i politiet i Nordland til NRK.

– Farlig å være ute

Stormen har herjet flere steder i Nordland de siste timene. I Leknes er en campingvogn snudd på hodet og knust, mens et fjøs på Vareid i Lofoten har måttet ofre taket.

I Stille Dal i Bodø har vinden revet bort store deler av taket på et bolighus.

– Jeg våknet av et forferdelig bråk i natt, men turte ikke å gå ut fordi er farlig å være ute, sier huseieren til NRK.

Boligen i Bodø har virkelig fått kjenne på uværet. Foto: Ola Helness / NRK

Alle fly på bakken

Ved Bodø lufthavn er flere flyavganger, blant annet til Oslo, Svolvær og Røst innstilt.

– Lufthavnen er åpen, her er det flyselskapene som har valgt å innstille, sier operativ sjef Roger Henriksen ved Bodø lufthavn.

Klokken 09.51 bekrefter Henriksen at alle flyvninger er innstilt.

– Det er ingen flytrafikk ved Bodø lufthavn, da flyselskapene har valgt å innstille sine flyvninger, sier han, og understreker at terminalbygget holder åpent.

Flyene går imidlertid fortsatt fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Lufthavnssjef Anne Britt Bekken sier til NRK at de opplever store forsinkelser, men at ingen flyvninger er kansellert så langt.

Følg uværet minutt for minutt. Du trenger javascript for å se video. Følg uværet minutt for minutt.

12 meter høye bølger

Ifølge siden Barentswatchs bølgevarsel, kan de signifikante bølgene ute på havet ligge på over 12 meter.

Meteorologene har sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland nord for Helgeland lørdag.

Vindmåleren på Tjeldsundbrua viser vind med hele 45 meter i sekundet. Foto: Morten Korneliussen

Over Tjeldsundbrua målte det hele 45 meter i sekunder klokken 09:00 i dag, noe som er godt over orkan styrke. Brua er stengt inntil videre og det er lange køer i begge retninger.

Et bygg i Lofoten har ifølge politiet tatt full fyr og er en stor utfordring for brannmannskapet.

– Det er full fyr i bygget og slukningsarbeid pågår. Kraftig vind på stedet og takplater på bygget har løsnet. Vi ber folk om å holde seg borte fra stedet. Beboere i området oppfordres til å holde vinduer lukket grunnet røyk, melder politiet på Twitter.

Moloen stengt

Ute på moloen i Bodø var politiet på patrulje for å sørge for at ingen beveget seg utpå det værutsatte turistmålet. De hadde utstyrt seg med hjelm for anledningen, på grunn av fare for lavtflyvende, løse gjenstander.

– Det har gått helt greit, men det er klart at det har vært litt løse gjenstander rundt om. Vi har brukt dagen på å kjøre rundt og hjelpe folk med å sikre båter og eksempelvis trampoliner.

Vegard Kristiansen, Nordland politidistrikt. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Politiet stengte av moloen i dag tidlig da været herjet som verst. Dette for å forhindre unødige redningsaksjoner i stormen.

– Det verste for oss nå er om folk faller på havet. Ute på moloen er det litt skummelt siden du ikke ser bølgene før de plutselig er over deg. Når det verste er over kommer vi til å åpne det igjen.

– Har du forståelse for at folk har lyst til å dra ut der det er mest værutsatt?

– Ja jeg skjønner det. Det er jo flott og majestetisk med så mektig vær. Det er likevel greit å ta noen forholdsregler nå.

Flere hundre uten strøm

I Lofoten er det meldt om at 291 abonnenter i Laukvik i Lofoten er uten strøm som følge av det kraftige uværet.

– Vi har sendt ut to mann nå. Det skal være en høyspentmast som har falt over veien, sier vakthavende Marek Eriksen i Lofotkraft til Lofotposten.

Klokken 09:26 melder Lofotkraft om at 425 kunder har mistet strømmen rundt Digermulen i Austre Vågan i Lofoten. Rundt 10:30 melder samme selskap om at tallet totalt er nærmere 970. Totalt har altså nesten 1000 mennesker mistet strømmen i Lofoten i dag.

Tre trafostasjoner i Aspfjorden i Sørfold skal også være nede, og dette skal bety at 20–30 kunder er uten strøm.

– Flere teknikere skal nå være ute ved stasjonene for å feilsøke problemet, melder vakthavende for ISE Nett, Eldor Isaksen til NRK.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Telenor overvåker situasjonen

I går var mobil-, strøm- og nødnettet nede i seks kommuner i Salten i Nordland nede over en lengre periode.

I dag er situasjonen derimot bedre. Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier lørdag morgen til NRK at det så langt står bra til med basestasjonene i Nordland.

– 11 av totalt 600 stasjoner er ute av drift, men det skal ikke ha stor betydning for kundene, sier Amundsen.