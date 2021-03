I Lofoten og Ofoten er det varslet sterk storm med vindkast opp i 40 meter per sekund.

I går sendte Meteorologisk institutt ut oransje farevarsel.

– I dag blir det nokså heftig. Det øker bare på utover dagen, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane.

Også Nord-Salten og Vesterålen ser ut til å få vindkast opp i 35 meter per sekund.

– Det er en skikkelig innedag i dag.

Den kraftigste vinden treffer fra klokken 12 og kommer til å stå på utover ettermiddagen før den minker i løpet av kvelden.

– Vi har også regn- og sluddbyger som går langs kysten og mulighet for torden, sier Vågane.

– Ganske uvanlig

I Hadsel i Vesterålen holdes 400 elever hjemme i dag på grunn av uværet.

Meteorologene ber folk sikre løse gjenstander og forberede seg på stengte bruer og at avganger med ferger, fly og annen transport kan bli innstilt.

I Vesterålen har en rekke russiske trålere tatt sine forholdsregler og søkt lyd ved Hadseløya.

– Vi har fått beskjed via Kystverkets meldingstjeneste. Der kommer det meldinger fra skip som kommer inn i kommunalt sjøområde, enten for å anløpe havn eller for å ligge på været eller ankre. Nå er det meldt at de ligger i fjorden i påvente av bedre vær, sier driftsleder Anders Jørgensen i Hadsel Havn.

Det er ikke dagligdags med besøk av så mange samtidig.

– Det er ganske uvanlig. Jeg har ikke sett så mange russiske trålere i fjorden tidligere.

Det er oransje farevarsel i Lofoten og Ofoten. I Vesterålen, Nord-Salten og Sør-Troms er det sendt ut varsel på gult nivå. Foto: Meteorologisk institutt

Kan legge til kai

Jørgensen omtaler situasjonen som spesiell, men understreker at det ikke er noen dramatikk knyttet til det.

Trålerne kan også legge til kai om det blir nødvendig, men mannskapet må overholde smittevernreglene.

– Vi har hatt båter som har ligget i karantene med korona om bord i tre uker før jul. Vi opererte i tett dialog med lokal smittevernlege og det gikk veldig bra.

Også kystvaktskipet KV «Bison» ligger i værberedskap i området.

Hadselfjorden ligger sør i Vesterålen. Onsdag formiddag ligger ti russiske trålere i ly for uværet i fjorden.

Problemer i trafikken

Det er ikke bare russiske trålere som har trukket nærmere land. Vinden skaper allerede store problemer for ferge- og hurtigbåttrafikken i Nordland.

Følgende samband er så langt innstilt:

Bognes-Lødingen

Bodø-Moskenes

Svolvær-Skrova

Forvik-Tjøtta

Levang-Nesna

Horn-Andalsvågen

En rekke mindre samband er også innstilt.