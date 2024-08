Store tap for rubinselskap – inn i gjeldsforhandlinger

I 2017 gikk Nord-Norges største entreprenørselskap LNS i gang med å utvinne rubiner fra en gigantisk rubingruve på Grønland.

Rubingruva Aapalluttoq, som på grønlendernes språk kalaallisut betyr Det røde fjell, ligger i ingemannsland ved Fiskenæsset sørvest på Grønland.

Etter hvert ble Greenland Ruby etablert, der LNS Mining eier 67 prosent.

Forekomsten av den sjeldne edelstenen ble anslått til 400 millioner karat, og er den største kjente forekomsten av rubiner i fast fjell.

Funnet tilsvarer over 70 kilometer med rubiner, som skulle sikre for drift i 10 år, men LNS trodde den gang at det er rubiner nok til å drifte gruven i hele 30 år.

LNS satset på å ta ut 40 tonn i året. Dersom alt ble tatt ut på en gang ville markedet bli oversvømt.

Sju år senere ble rubingruva stengt.

I dag sendte Greenland Ruby ut en pressemelding hvor de forteller om store økonomiske tap.

– Greenland Ruby jar ikke lyktes i å oppnå tilstrekkelig inntekter til å betjene selskapets gjeld. Nå har styret i selskapet besluttet å søke en finansiell rekonstruksjon av selskapet.

Administrerende direktør Arnt Eirik Rørnes i Greenland Ruby forklarer dette med økte renter, inflasjon og dyrtid, som har gjort markedet betydelig mer krevende.

Rekonstruksjon innebærer at en bedrift forhandler med alle kreditorer om en samlet ordning, for å rydde opp i gjeldssituasjonen.

En typisk rekonstruksjon går ut på at gjelden blir redusert og at betaling blir utsatt, slik at hele eller deler av virksomheten kan fortsette i stedet for å gå konkurs.

Dagens eiere har investert nærmere 1,5 mrd. norske kroner i Greenland Ruby. Disse investeringene er i all hovedsak allerede nedskrevet, ifølge Rørnes.

I samråd med selskapets største kreditor, Nebari Natural Resources Credit Fund I, har styret nå besluttet å søke en rettslig beskyttet rekonstruksjon av selskapet.

Målet med rekonstruksjonen er å unngå et oppbud og å reetablere et konkurransedyktig selskap, ifølge Rørnes.

– Styret har valgt å søke en rekonstruksjon fordi det fortsatt har tro på Greenland Ruby og virksomheten på Grønland. Styret mener også at selskapet har et uforløst potensial til å skape arbeidsplasser og verdier på Grønland, avslutter Rørnes.

Begjæringen om rekonstruksjon er levert til tingretten i København og Nuuk, og rekonstruksjonsprosessen vil starte umiddelbart.