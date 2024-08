Lynnedslaget skal ha slått ned natt til tirsdag, og allerede i morgentimene hadde kommunen satt krisestab.

– Vi jobber fortsatt med å få oversikt, sier ordfører Sigurd Stormo til NRK:

Utfordringene skal være knyttet til strømbrudd, som igjen har ført til problemer på både mobil- og nødnettet.

Det er uklart hvor lang tid det vil ta før situasjonen er normalisert.

– Det er ganske alvorlig, sier ordføreren.

På Ørnes er Meløy helse- og velferdssenter bemannet med lege. Kommunen jobber med å få på plass tjenester, samt få ut informasjon. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ekstra tilsyn hjemme hos folk

Det er hovedsakelig Halsa og deler av Engavågen som er berørt.

I disse områdene skal trygghetsalarmene være ute av drift.

– Vi har ustabilt nett i hele kommunen. Både på mobil- og nødnettet, forklarer Stormo.

Ordfører i Meløy, Sigurd Stormo (Ap). Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

Krisestaben, som ble satt klokken åtte tirsdag morgen, har jobbet kontinuerlig med å sikre at de viktigste tjenestene i kommunene er på plass.

– Det er viktig for å oss å få ut informasjon om at legekontoret er bemannet på Engavågen, samt at det står ambulanse stasjonert der, sier Stormo og fortsetter:

– På Ørnes er Meløy helse- og velferdssenter bemannet med lege, og det er stasjonert ambulanse på Reipå.

Halsa, som ifølge ordføreren har store utfordringer, er bemannet med lege på Halsa helsehus.

– Vi har også hatt ute ekstra tilsyn der vi har trygghetsalarm, som er ute av drift, legger ordføreren til.

Uavklart situasjon

Kommunen har vært i kontakt med nasjonale kommunikasjonsmyndigheter. De har bekreftet at det er strømutfall som er bakenforliggende årsak til utfordringene med nettverk.

Ordføreren sier det fortsatt ikke er klart hvor lang tid det vil ta før ting normaliseres.

– Vi har ikke oversikt over hvor lang tid det vil ta. Informasjon vil komme når vi vet mer. Det virker som de aller fleste har internett, og vi kommer til å kjøre ut informasjon på nett fortløpende.

Krisestaben i Meløy har i løpet av dagen vært samlet på Meløy kommunes rådhus for å få oversikt over situasjonen. Foto: Kasper Holgersen

Han understreker at det er viktig at folk nå er gode mot hverandre.

– Folk må nå være en god nabo. Det er viktig i situasjoner som dette.

– Hva gjør dere for å få ordet situasjonen?

– Meløy Energi jobber med strømforsyningen, der avventer vi flere rapporter. På kort sikt handler det om å få bemannet opp slik at vi er sikre på at vi de viktige tjenestene på legekontorene tilgjengelige.

Bryter tatt av lynet

Driftsleder Jan Tore Roksøy i Meløy Energi forteller at strømmen var borte i fire områder i dag morges.

Da var Halsos/Sørheim, Enga sentrum, Saura, Kildal til Bjærangen, deler av Mesøya og området Grønøy/Åmøy fra Engavågen og utover berørte.

– Nå er det berørt et område på Grønøy/Åmøy, ellers har alle fått igjen strømmen utenom noen få kunder på Halsa.

Der har nemlig en bryter blitt tatt av lynet, og det er derfor mer krevende for selskapet å få strømmen tilbake.

Det bor i overkant av 6000 innbyggere i Meløy kommune. Verken Meløy Energi eller Telenor kan si hvor mange av deres kunder som har vært berørt av strømbruddet. Foto: Leserfoto

– Vi har vært ute å feilsøkt og reparert. Det var ikke mange brudd, men det var krevende å finne feilene som var langs linja.

Meløy Energi har ikke vært berørt av at nødnett og nett har vært borte, da de har andre måter å kommunisere seg imellom på.

Nå regner de med at alle deres kunder vil ha strømmen tilbake innen kort tid.

– De aller fleste skal ha strømmen tilbake innen en time.

Nesten alle basestasjoner oppe igjen

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, forteller at én basestasjon nå står igjen.

Fire av deres basestasjoner var nede som følge av strømbruddet. Det gjorde at mobilnettet var ute i omtrent seks timer.

Nå gjenstår kun Mesøytoppen, der det fremdeles er en feil på strømnettet.

Utover disse sier Anders Krokan, pressesjef i Telenor at alle deres mobilabonnenter nå har mobiltrafikk igjen.

Telenor er avhengig av strømtilførsel. Da den ble brutt mistet de også strømmen til mobilstasjonene.

– Siden det er mobildekning det er snakk om, har vi ikke det nøyaktige antallet. Det er forbi folk beveger seg. Det var noen områder der dekningen var begrenset eller helt ute, sier Krokan.