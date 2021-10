Onsdag la Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum fram Hurdalsplattformen.

Der slår den påtroppende regjeringen fast at nye statlige arbeidsplasser skal legges til andre steder enn Oslo.

De tar imidlertid et lite forbehold om at dette kan fravikes, om «åpenbare grunner» skulle tilsi det.

– Det har vært et mål for Senterpartiet å få et bedre balansert næringsliv utenfor Oslo, sier stortingspolitiker Willfred Nordlund (Sp).

Willfred Nordlund (Sp) håper at regjeringen med å opprette nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo vil bidra til en annen befolkningsutvikling i distriktene. Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

Blir vanskelig å snu

– En ganske klar lovnad.

Det sier Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland, om formuleringen.

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland. Han tror ikke vi kan vente oss et ras av nye statlige arbeidsplasser i distriktet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Han er klar på at dette er en lovnad det blir vanskelig for Støre-regjeringen å se bort fra.

– Det er et løfte man skal ta på alvor. Så er det nødvendigvis ikke slik at det gjelder absolutt alle nye arbeidsplasser. Men at det nå kommer flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, mener jeg man kan ta for gitt.

Senterpartipolitiker Nordlund er klar på at dette er en gyllen mulighet for å lokke unge folk tilbake til distriktene.

– Senterpartiet har i mange år snakket om viktigheten av å ha offentlige arbeidsplasser som er lokalisert på andre steder enn de klassiske. Nettopp fordi det er så viktig å ha karrieremuligheter, særlig for unge.

Ingen dum idé

Egil André Aas er leder i LO Stat.

Fagforeningen representerer en stor andel av dagens statsansatte.

LO Stat-lederen Egil André Aas avviser ikke tanken om nye statlige arbeidsplasser i distriktene. Foto: Martin Habbestad / NRK

De har vært tydelig på at de ikke støtter flytting av allerede etablerte arbeidsplasser. Tonen er en annen når det kommer til etablering av nye statlige arbeidsplasser.

– Det er ingen dum idé i seg selv, sier Aas og fortsetter:

– Det har med balanse å gjøre. Statlige arbeidsplasser er sikre arbeidsplasser. Det er noe man har behov for utenfor Oslo og i distriktene.

Ikke noe nytt

Å legge statlige arbeidsplasser til distriktene er ikke noe nytt tema.

Det har stått på dagsorden i alle fall i 20 år. Da med Kjell Magne Bondevik (KrF) som statsminister, og Victor Norman (H) som arbeids- og administrasjonsminister.

Så hvorfor snakker man da om dette fremdeles, nesten 20 år etterpå?

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram regjeringsplattformen onsdag. Her er de klar på at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor hovedstaden. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det tror jeg i stor grad er for at det har vært stor motvilje mot å flytte ut statlige arbeidsplasser, sier Sneve og viser nettopp til LOs holdning i spørsmålet.

Han fortsetter:

– Victor Norman gjorde den store utflyttingen av arbeidsplasser. Det førte blant annet til at vi fikk Luftfartstilsynet i Bodø. Etter det har det stort sett stoppet opp.

– Det tror jeg ligger i motviljen til å tvinge folk til å flytte. Det er lettere å opprette en ny arbeidsplass, enn å tvinge folk til å flytte fra Oslo til Bergen eller Kautokeino.

Sneve tror ikke at nå et ras av nye arbeidsplasser til distriktene.

– Vi snakker ikke om tusener på tusener av arbeidsplasser. Det er nok en relativt liten mengde, for det er fremdeles et mål om å redusere byråkratiet, sier han.

Willfred Nordlund er på sin side klar på at formuleringen i Hurdalsplattformen betyr nye muligheter for å få på plass statlige arbeidsplasser i distriktene.

– For Nordlands del betyr det at man får muligheten til å få på plass våpenregistret, bygge videre på Brønnøysundregistrene og også Kystverket vil være aktuell, sier han.