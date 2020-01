I hele dag har anleggsarbeidere jobbet med å fjerne ismasser fra området rundt Beiarelva.

Store isflak, steiner og greiner ligger strødd i et område på 300 meter fra elva.

Flere hus og gårder som ligger langs elva, er skadet av is og vannmassene.

En av dem som er rammet er Per Kristensen. Han forteller at det hele gikk fort.

– Det ble oversvømmelse på fem minutter. Vannet steg inn i kjelleren, og nådde en vannstand på 60 centimeter. Det gikk så fort at vi hadde problemer med å komme oss ut. Det var ganske dramatisk.

Fuktig på gulvet etter at vann kom inn i huset til Per Kristensen i går. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

400 innbyggere mistet veiforbindelsen og flere hus ble evakuert, da flere mil med is løsnet og raste nedover elva som deler kommunen i to.

For Per Kristensen og familien var det skremmende å se naturkreftene herje med hjemplassen. Han forteller at de var tre hjemme på tidspunktet.

– Jeg har bodd i huset her i 40 år, og har aldri opplevd noe slikt. Kloakken kom opp. Den ene frysen var full av kjøtt, og veltet. Maten fløt, forteller Kristensen.

Han snekret i sin tid huset selv. Nå sier han at mye må rives.

– Det kommer takstmann på mandag. Men gulv, vegger og elektriske anlegg må rives. Det er forferdelig hvordan det ser ut. Det viktigste er uansett at det gikk bra med oss.

Per Kristensen på vei inn i huset sitt, dagen etter flommen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Reddet to kvinner fra oversvømt bil

Til alt hell ble ingen personer skadd, takket være snarrådige innbyggere.

Rune Morfjord var en av dem som reagerte raskt da vannmassene var i ferd med å oversvømme både fylkesveien og en bil med to personer.

– Jeg fikk en telefon om at en bil sto fast i vannmassene. Jeg satte meg i traktoren og kjørte ned til veien. Der satt det ei 97 år gammel kvinne og en sjåfør. Bilen satt fast og vannet nådde helt opp til setene. Det var sterk strøm og svært glatt.

Med hjelp av en annen som kommer til stedet, blir begge hentet trygt ut av bilen.

– Vi måtte holde fast i hverandre. Jeg er skremt av kreftene.

Han sier det var vanskelig å forutse hvor fort elva ville stige.

– Det skjedde så fort. De som kjørte på veien var sjanseløse. Elva steg så raskt. Jeg har aldri opplevd noe lignende.

Rune Morfjord reagerte raskt da elven gikk over sine bredder. Foto: andreas nilsen trygstad / nrk

Bistår de berørte

Kommunalsjefen i teknisk avdeling i Beiarn, Frank Movik, har hatt det travelt det siste døgnet.

– Vannet gikk over breddene i et omfang vi kanskje ikke har sett tidligere. Det var store krefter i sving, sier han.

Han forklarer at bygda i praksis var delt i to på et tidspunkt. Fylkesveiene på begge sider av elva var stengt.

– Akuttfasen er nå over. Nå er det opprydding, og vi prøver å bistå de som er berørt på best mulig måte, sier Movik.

En gravemaskin driver og rydder etter is-kaoset som oppstod i går. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / nrk