Støre med løfte om ny flyplass i Bodø

Statsminister Jonas Gahr Støre kom med flere gode nyheter for landsdelen under sin nordområdetale i dag.

I talen, som ble avholdt på Universitet i Tromsø, lover han blant annet at «Ny by – ny flyplass» i Bodø skal gjennomføres etter planen. Det melder an.no.

Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO sier til avisa at dette er et «kraftfullt signal» fra regjeringen.

– Det betyr at statsministeren har sagt at her skal vi finne ei løsning uten forsinkelse.

Statsminister Jonas Gahr Støre trakk også fram elektrifisering av luftfarten – som Widerøe i Bodø satser på, og utredning av Nord-Norgebanen.

– I Hurdalsplattformen har vi et tydelig mål om å realisere Nord-Norgebanen, sa Støre.