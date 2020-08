Støre lover å realisere milliard-flyprosjektet i Bodø

Dersom det skulle gå i Støre og Arbeiderpartiets retning ved neste års valg, har Støre en klar beskjed:

– Vi vil prioritere dette. Beslutningen er tatt og vil gjennomføres. Det kan gi store muligheter for Bodø og for landsdelen.

Prosjektet ligger allerede i planene etter at det ble klart at Forsvaret delvis forlater byen.

– Her ser jeg at det er et godt samarbeid mellom Forsvaret, Avinor og kommunen. Det er en stor mulighet til å bygge en moderne bydel i Bodø. Det er viktig for byen, men vil også sende signaler langt utenfor Bodø.

Det var en tydelig melding om ny by – ny flyplass som kom da Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Bodø denne uka. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Prosjektsjef for Ny by - ny flyplass, Irene Skiri, sier dette er gode nyheter:

– Det er veldig bra med alle positive signaler til prosjektet, sier hun.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, sier støtten er fortjent:

– Dette er et prosjekt som både fortjener og trenger bred støtte fra partiene i Stortinget. I kommunen er vi selvsagt glade for at Jonas og AP er så klare på at dette skal gjennomføres.

NHO: – Krystallklare meldinger

NHOs regiondirektør er fornøyd med det han omtaler som krystallklare meldinger fra Arbeiderparti-lederen:

– Dette er et kjempeviktig og tydelig signal om at prosjektet har bred politisk støtte. Prosjektet handler nettopp om jobb- og verdiskapning. Ikke bare i Bodø-regionen, men i hele Nord-Norge, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen omtaler beskjeden fra Støre som krystallklar og positiv for ny by-prosjektet. Foto: Allan Klo / NRK

Kommer med støtte også til Rana

– I Rana snakker man også om en annen ny flyplass. Er dette et prosjekt som Ap ønsker å prioritere?

– Dette er et prosjekt som er godt utviklet. Og som det private næringslivet er med å støtte opp om. Det er viktig for industrien i regionen, sier Støre.

Han tør ikke spå når utbyggingen kan komme i gang i Rana, men sier det er viktig at det legges til rette.

– Satsing i Bodø henger sammen med Rana

NHO-direktøren mener Støres støtte til Rana er godt nytt også i Bodø. Grønn teknologi er i vinden i Rana, det er også viktig for den nye bydelen i Bodø.

– Grønn industri og grønn by henger sammen. Grønn industri skal skape jobber og finansiere velferd i Mo i Rana. Dette er knyttet opp mot for eksempel batteriproduksjon som vil være en forutsetning for å skape en grønn by i Bodø.

Simonsen er glad for å se det han omtaler som et tett samarbeid mellom bedrifter i Rana- og i Bodø-regionen.

Grønn by og grønn industri går hånd i hånd ifølge NHO.