Støre lover «balanse» i slaget om Lofoten

– Vi skal finne en balanse, det har vi klart før, sa Ap-lederen under konferansen Havrommets kraft om næringsutvikling i nord i Oslo onsdag.

Han vil ikke si noe om hva han tror Ap vil gå inn for under landsmøtet i april, men slår fast at beslutningene som fattes må basere seg på kunnskap.

– Geologi, sameksistens med andre næringer og miljøkrav må tas på alvor. Og de varierer langs vår lange kyst. Hvis vi bruker den faglige veien så er det mulig å finne en løsning, sier Støre.

– Har kontroll

Under en debatt med statsminister Erna Solberg (H) ble han spurt av ordstyrer Terje Svabø om han har kontroll over Lofoten-debatten i Arbeiderpartiet.

– Jeg har kontroll på debatten, fordi den debatten går. Landsmøtet er i slutten av april. Du kan ikke gå inn som partileder å si: Det blir sånn. Teknikken vi må bruke er demokrati, kunnskap og debatt, sa Støre.

Flere fylkeslag kan snu

I går fortalte NRK at flere fylkeslag i Ap, som tidligere var for konsekvensutredning, kan være i ferd med å snu.

NRK har ringt alle fylkeslagene i landets største parti. Ti har vedtak som sier tydelig ja til konsekvensutredning i nord. Men blant disse varsler flere av fylkeslagene omkamp.

Cecilie Myrseth, leder i Troms Ap, er fornøyd med at flere fylkeslag kan være i ferd med å ombestemme seg og stemme nei.

Hun vil ikke forskutterer andre partis vedtak når det gjelder utredning, men liker det hun hører.

– Konsekvensutredning er ikke et folkekrav verken i nord eller sør, og jeg synes det er bra at flere er skeptiske, sier Myrseth.