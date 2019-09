Store havområder i nord med dekningshull i nødkommunikasjonen: – Svært viktig

Stadig flere båter og skip ferdes i nordområdene nord for Svalbard. Dette gjør behovet for velfungerende maritim nødkommunikasjon viktigere enn før.

Ikke minst ble dette aktualisert da tråleren «Northguider» grunnstøtte på Svalbard i 20 minusgrader og sterk vind i fjor.

Leder i Telenor Kystradio, Terje Hammer sier de har sett et stadig økende behov for bedre kommunikasjon i nordområdene, i takt med at isen trekker seg nordover.

– Det er svært viktig å få dette på plass. Vi har i dag store områder med hull i

Leder i Telenor Kystradio, Terje Hammer er fornøyd med å få to nye basestasjoner på plass. Foto: Telenor Kystradio

dekningen for nødkommunikasjon, sier han.

Med to nye basestasjoner vil de få dekket områdene i nord som i dag har dekningshull for nødkommunikasjon.

– Det har vært tilfeller hvor vi ikke har nådd frem med kommunikasjonen vår, sier han.

Hansier at de taper verdifull tid, hver gang det oppstår en alvorlig situasjon langt nord. Det tar ofte lang tid før de oppfatter at det er en nødssituasjon. Kommunikasjonen går gjerne via flere båter før den når frem.

Cruiseskip i nød – verst tenkelige scenario

I dag er det en «korridor» med radiosignaler mellom land og hav opp til og med Svalbard, men her stopper det. Nå håper Telenor Kystradio at det vil være mulig å yte hjelp raskere når uhellet er ute.

HF-dekningen er ikke absolutt, men kartet viser ifølge Telenor Kystradio en konservativ illustrasjon av dekningsområdet til de nye HF-basestasjonene. Illustrasjon: Telenor Kystradio

– Det har vært en vesentlig økning i trafikken i disse områdene. Ikke minst cruisetrafikken rundt Svalbard har økt veldig, ser han.

Ifølge tall fra Telenor Kystradio har antallet cruisebåter økt fra 33 i 2010 til 122 fartøy i 2018.

Og det er blant annet den økende cruisevirksomheten som gir rom for bekymring med et ikke-optimalt nødkommunikasjonsnett.

– Det er type «worst case scenario»; hvis det skjer noe med et cruiseskip i nordområdene, og vi ikke har nødkommunikasjonslinjer.

Vil kunne yte raskere hjelp i nødssituasjoner

Med to nye basestasjoner, er Hammer sikker på at sikkerheten til sjøs vil være bedre enn tidligere.

– Nå vi ikke har oppnådd kontakt, har vi tidligere hatt nødt til å sende opp Orion-fly eller Kystvakten. Disse kan fungere som en forlengelse av radiosignal for nødkommunikasjon, sier Hammer.

Men å basere kommunikasjon i en nødssituasjon på fartøy som må frem, er lite effektivt.

– Med et operativt HF-nett nord for Svalbard vil man kunne yte hjelp raskere enn tidligere, sier han. Vi kan komme raskere på pletten, og komme raskere i kontakt med dem som har behov for nødhjelp til havs, sier han.

Telenor har en samfunnspålagt oppgave i å operere kystradionettet.Målsettingen er å ha dem i drift allerede til neste år.

– Vi sendte forslaget i vår, og i dag fikk vi opplyst at vi har fått klarsignal for etablering. Vi håper å ha stasjonen oppe rundt sommeren 2020.

Satellitteknologi på vei

Foreløpig er HF-radio alfa og omega for nødkommunikasjon til sjøs. Likevel er nye systemer er på vei, ifølge Hammer.

– Man jobber med satellitteknologi for nødkommunikasjon, men dette er noen år frem i tid.

I tillegg har man fordelen med at de fleste større fartøy er pålagt å ha HF-utstyr om bord.

– Vi kommer sannsynligvis til å etablere en base i Hammerfest og en på Svalbard. Det har vært viktig å etablere disse nord for «nordlysbeltet». Etter dette vil HF-radionettet kunne dekke hele det arktiske området, forklarer han.