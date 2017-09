Store endringer i ferge- og hurtigbåtrutene

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik ble møtt med applaus, da han fortalte at hurtigbåtforbindelsen mellom Træna og Sandnessjøen består, men i en noe annen form.

På Nordlandsekspressen både nordover og sørover blir det tidligere ankomst i Bodø på formiddagen, som skal gi mulighet til lengre opphold i Bodø på dagen. Det gjøres samtidig flere endringer i de to rutene.

Ifølge samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth, kommer så å si alle strekninger og samband til å bli berørt i større og mindre grad, av de foreslåtte endringene.

Forslag til nye ferge- og hurtigbåtruter Ekspandér faktaboks Fylkesrådet foreslår at dagens trænarute og regionpendel på Helgeland, erstattes av Helgelandspendelen. Dette blir en ny direkte hurtigbåtforbindelse mellom Sandnessjøen og Træna, som fortsatt skal frakte gods.

På Nordlandsekspressen både nordover og sørvoer blir det tidligere ankomst i Bodø på formiddagen, som skal gi mulighet til lengre opphold i Bodø på dagen.

På strekningen Svolvær - Bodø foreslås det at ruta har Skutvik som liggehavn mandag til torsdag og Svolvær fredag til søndag. I perioden mai - september kjøres det ekstra avgang Bodø – Svolvær t/r på dagtid.

I forslaget til ny struktur legges det ifølge fylkesrådet opp til en vesentlig styrking og effektivisering av nord/sør-forbindelsene langs fylkesvei 17. Rutetilbudet på strekningen Jektvik – Kilboghamn styrkes, samtidig som åpningstiden på strekningen Forøy – Ågskaret økes.

Følgende fem ruter legges ned:

1. Svartskar- Kvannkjosen – Holandshamn -Risvær - Store Svolvær

2. Nordfold-Vinkenes – Brattfjord-Tårnvik

3. Kjelling-Eggesvik-Agnesodden -Øynes

4. Hemesberget- Hestneset-Brennesvik

5. Brønnøysund- Sauren Kilde: Nordland Fylkeskommune

Se alle forslagene her: Fylkesrådets forslag til endringer

Har kjempet for Trænaruta

Bjørn Olsen i «Aksjonsgruppen for Trænaruta». Foto: privat

Bjørn Olsen er en av flere som kjemper for å beholde tilbudet langs kysten av Nordland.

Sammen med resten av «Aksjonsgruppen for Trænaruta» har mye av tiden i det siste gått med til å spre budskapet og til å samle inn over 10.000 underskriftene for bevaring av ruten.

– Det vi krever er en bevaring av Trænaruta. Vi ber ikke om noe mer enn å beholde det vi har.

Olsen og resten av dem som har kjempet for ruta, fikk i stor grad ønskene sine innfridd.

Lytter til folket

Det er første gang på flere tiår at fylkeskommunen endrer strukturen på hurtigbåter og ferger i Nordland.

Nordland fylkeskommune bruker om lag 1850 millioner kroner årlig på samferdsel (netto). Rundt halvparten av dette går til å drifte ferger og hurtigbåter.

Det er fylkespolitikerne som har bedt om endringer i dagens tilbud. De siste to årene har en prosjektgruppe og politikere hatt møter med innbyggere og lokalpolitikere, som kan bli rammet.

I den siste høringsrunden kom det inn 77 svar, men samferdselsråd Svein Eggesvik sier at de samtidig har tatt med seg råd fra dem som bor langs kysten.

– Vi har lyttet til hva ordførere, formannskap og folk flest har på hjertet og hva som er viktig for de. Det har vi tatt inn i denne saken.

Svein Eggesvik forstår at noen kan bli frustrert og skuffet når de ikke får det slik de vil. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Bedre tilbud

Eggesvik la i forkant av dagens pressekonferanse ikke skjul på at noen nordlendinger kom til å bli skuffet.

– Det er slik at når vi må gjøre noen prioriteringer, så er det ikke alle som får sine ønsker oppfylt. Jeg er forberedt på at når vi legger fram forslaget, så kommer noen til å bli skuffet, men de vil få et like godt tilbud som det de har i dag.

Saken skal behandles av fylkestinget i oktober.