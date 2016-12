Store deler av Helgeland mangler strøm

Kraftig lynnedslag på Helgeland er årsaken til at opptil 20.000 husstander var uten strøm i natt. Mens noen kommuner har fått tilbake strømmen, mangler omtrent 2.500 boliger fortsatt strøm lørdag morgen.

Helgeland Kraft opplyser på sin hjemmeside at strømbruddene hovedsakelig gjelder husstander i Brønnøy, Vega, Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal, Sømna og Hemnes.

– Det er beklagelig, men vi kan ikke kontrollere været, sier Frode Dorp i Helgeland Kraft til NRK.

Manglet strøm i ett døgn

Flere steder har strømmen vært borte siden fredag ettermiddag. Dorp sier at de gjør det de kan for å prøve å få strømmen tilbake før kvelden, men forklarer at været er et hinder.

– Vi har montører som har vært på jobb i over ett døgn, og gjør det de kan for å få tilbake strømmen. Det er mange små øyer som er rammet, og vi sliter med å komme oss ut dit, da været er såpass dårlig som det er.

Jobber med saken

Ifølge Dorp må mange deler skiftes helt ut, noe som tar tid. Han sier det er store skader i flere områder, og at de har mottatt rapporter fra folk som har opplevd at lynet har slått ned i huset.

– Sammenlignet med fredag kveld, har vi kommet langt lørdag morgen. Men vi skjønner jo at situasjonen er svært ergelig for de det gjelder.

Han håper de fleste vil få strømmen tilbake innen nyttårsmiddagen skal forberedes.

– Vi gjør det beste vi kan, og det er alt vi kan gjøre, sier Dorp.