Storbrann på Træna – to bygninger brant ned

Brannvesenet har ved 02.45-tiden natt til mandag kontroll på brannen hos oppdrettselskapet Nova Sea på Træna i Helgeland. I morgentimene mandag har de arbeidet med å holde området kjølig og vått.

– Det drives nå med etterslukking på stedet, sier Bjørn Engan ved 110 Bodø til NRK.

Brennbar sveisegass i nærheten

Å holde området nedkjølt er en del av etterarbeidet, noe som er viktig på grunn av flasker med sveisegassen «Acetylen» som ligger like ved, opplyser politiet til NRK klokken 06.30.

– Det er flasker med «Acetylen» i området ved de nedbrente bygningene. Vi forsøker å ha kontroll på dem samtidig som at taket har rast sammen, som gjør at det kan ligge å ulme under. Vi pøser på med vann for å beholde kontrollen, sier operasjonsleder Mats Bernhoft i Nordland politidistrikt.

Ute av kontroll

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 21.35 søndag kveld. Et kontorbygg og et verksted tilhørende Nova Sea var begge overtent. Folk i nærområdet ble evakuert.

Situasjonen var lenge ute av kontroll, og brannvesenet ba publikum om å holde seg minimum 250 meter unna området som følge av gassflasker i den ene bygninger.

– De ligger under taket, så vidt vi vet. Vi vet ikke noe om innholdet i disse. Det kjøles ned og er en del av etterslukkingen, opplyste operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB rundt klokken 03.00.

To eksponert for røyk

Bernhoft sa videre at to personer har blitt eksponert for røyk, og at de er kontrollert av helsevesen.

Det er ikke kjent om de to er ansatte i Nova Sea, som leier begge byggene som har brent ned.

– Har klart å dempe brannen

Engan ved 110 Bodø sa til NRK ved 02.00-tiden at de slet med å få kontroll på flammene, men at de var godt bemannet.

– Nå har det kommet mannskap fra Bodø, Sandnessjøen og Lovund, så vi er godt bemannet. Kystvakten er også på vei. Brannvesenet har klart å dempe brannen, men de har fremdeles ikke kontroll på flammene.

– Vet dere årsaken til brannen?

– Det er enda for tidlig å si. Det kan nok også ta litt tid før vi finner ut av det.

Det er mye røyk i området, så beboere bes om å holde dører og vinduer lukket.

Ingen skal etter det politiet kjenner til være skadet i brannen. Foto: Joanna Sielicka

OBS-varsel

Operasjonsleder Tom Ove Hammer i Nordland politidistrikt sa følgende til NRK rundt klokken 01.00:

– To store bygninger er brent ned, men bildet er bedre nå enn det var før. Det er for tidlig å si at mannskapene har kontroll på brannen. Er vi heldig med været, skal det gå bra, men det er dessverre meldt dårlig vær med OBS-varsel, sa han.

– En stund så det ut som at et rorbuanlegg var i fare, men det ser bra ut nå, fortsatte han.