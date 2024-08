To personer ble sendt til sykehus med lettere skader og minst 15 ble evakuert etter at det brøt ut brann i et boligkompleks i Bruveien i Rønvik i Bodø i 02-tida i natt.

Politiet har opprettet sak og startet etterforskning av brannen. Etterforskningen er i en helt tidlig fase og det er påbegynt vitneavhør.

– Av hensyn til etterforskningen, vil Bruveien 1 og 3 være avsperret, i første omgang til over helga. Bruveien 5 og 7 vil bli frigitt fra politiets side, opplyser politiadvokat Eirik Blomli i en melding.

Politiet er kjent med at det er spekulasjoner om brannårsak, samt at enkelte har uttrykt bekymring for om det er en sammenheng med brannen i den nærliggende Coop-butikken for ikke lenge siden.

Politiet understreker at de ikke grunn til å tro at brannen er påsatt.

– Vi har en foreløpig formening om hvordan brannen kan ha startet. Politiet har heller ingen grunn til å tro at det er en sammenheng med brannen i Coop-butikken, sier Blomli.

Var raskt på plass

Brannvesenet var på plass på brannstedet bare noen minutter etter at alarmen gikk.

Da brannmannskapene kom til stedet slo åpne flammer ut av bygget, og det var mye røyk i området.

– Det er tydelig at det har vært en heftig utvikling av brannen. Da vi kom til stedet i natt var det fullt overtent. Så det har gått svært raskt, sier vakthavende brannsjef Joakim Jarnæs i Salten brann.

Brannvesenet fikk relativt raskt kontroll over brannen, og fredag formiddag har er brannen slokket.

Natt til fredag brant det kraftig i et større boligkompleks i Bruveien i Bodø sentrum i Nordland. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– For å være helt sikre på at brannen ikke blusser opp i vegger, tak eller løsmasser har vi et vakthold her. Det kan fortsatt ha skjult seg glør i materialet, sier han.

Foreløpig er det ikke mulig å gå inn i bygget uten surstoff, ifølge brannsjefen. Når bygget er kjølt ned er det klart for politiets brannteknikere å gå inn.

– De kommer nok sikkert i løpet av dagen eller morgendagen for å starte det arbeidet.

30 brannmannskaper fra Bodø, Saltstraumen og Fauske deltok i slokkearbeidet i Rønvika i natt. Brannvesenet ble varslet om brannen i 2-tiden natt til fredag. Foto: Ola Helness / NRK

Jarnæs forteller at brannmannskapene lenge fryktet at det var folk inne i leilighetene mens det brant.

– Den bekymringen hadde vi hanske lenge faktisk. Det startet som en livreddende innsats, og det var stor usikkerhet om det var personer i bygget, og den vedvarte til vi hadde full kontroll på alle beboerne.

Mange var på ferie

Av de rundt 40 personene som er registrert på adressen, befant under halvparten av beboerne seg i bygget.

Vakthavende brannsjef Joakim Jarnæs i Salten brann forteller at rundt 30 brannmannskaper fra både Bodø og Fauske deltok i slokkearbeidet. Foto: Ola Helness / NRK

Men det visste ikke brannmannskapene da de ankom. Dermed måtte de gå fra dør til dør for å sjekke.

– Vi opererer ulikt ved et slokkeoppdrag og det vi kaller livreddende innsats. Det betyr at røykdykkerne våre gikk rett i søksoppdrag for å prøve å finne eventuelle savnede.

– De fleste som vi ikke visste hvor befant seg, var på ferie eller bortreist. Dette ble avklart i prosessen.

Etter en stund var samtlige 15 personer i bygget ble evakuert.

Blokka har store skader, og de fleste leilighetene i denne delen av bygget er ubeboelig. Foto: Ola Helness / NRK

Berømmer naboer

Da NRK var på brannstedet i natt hjalp også naboer til med å evakuere folk.

Da en person hoppet ned på et tak, sto naboer klare med stige slik at vedkommende kom seg ned i sikkerhet.

– Jeg vil berømme naboer som stilte opp. God hjelp og at vi traff såpass bra med slokkearbeidet har bidratt til at det har gått så bra som det har gjort, sier brannsjefen.

Av de fire boligene er det to som ble direkte berørt av flammer. Det er Bruveien 1 og 3, ifølge politiet.

Men trolig kan ikke beboerne i de øvrige leilighetene i Bruveien 5 og 7 heller returnere på kort sikt, da de kan være røyk- eller vannskadet.

Hva var det som smalt?

Jarnæs sier det er for tidlig å si noe om hvordan brannen startet.

Naboer forteller om et høyt smell i forkant av brannen, men ifølge brannsjefen kan være ulike årsaker til at folk har hørt smell.

– Det er vanskelig å spekulere, men jeg sto selv å så en del gassflasker på balkongene som eksploderte mens jeg sto og så på. Så der har det vært noen smell. Men det var et stykke ut i brannforløpet. Dette vil politiets undersøkelser gi svar på etter hvert, sier Jarnæs.

30 brannmannskaper fra Bodø, Saltstraumen og Fauske deltok i slokkearbeidet i Rønvika i natt. Brannvesenet ble varslet om brannen i 2-tiden natt til fredag. Foto: Ola Helness / NRK

Ifølge Jarnæs fikk brannmannskapene også god hjelp av værforholdene.

– Regnet hjalp på. Vi traff også godt på utstyr og mannskaper. Vi fikk slokket fra begge sider, både innvendig og utvendig. Ikke minst fikk vi opp en lift som gjorde at vi fikk ut store vannmengder også på innsiden av bygget.

Mottakssenter for evakuerte

Kommunen opprettet kriseteam og et mottakssenter for de evakuerte.

Beredskapsnivået på sykehuset ble hevet til gult nivå da brannen oppsto, men dette ble etter hvert avblåst.