Storbrann i Arvidsjaur – Coop-butikk brant ned til grunnen

Tirsdag begynte det å brenne i Arvidsjaur sentrum i Nord-Sverige. Ifølge Aftonbladet oppsto brannen i en Coop-butikk.

Arvidsjaur kommune skriver på sine nettsider at innbyggerne ble bedt om å holde seg innendørs og holde vinduer og dører stengt.

Coop-butikken var under oppussing. Admnisitrerende direktør i Coop Norrbotten, Tomas Hansson, opplyser til P4 Norrbotten at de jobber med andre løsninger for å forsyne befolkningen med mat.

Onsdag holdes trolig grunnskolene i kommunen stengt på grunn av brannen.

– Vedtaket er 99 prosent ferdig. Men vi ønsker likevel å avvente og se hvordan røykutviklingen påvirker litt senere i kveld, sa kommunalsjef Lena Ruth tirsdag.