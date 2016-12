– Vi forventer store nedbørsmengder og en temperaturstigning i hele fylket fra og med fredag formiddag. Dette vil gi mye vann i snøen, og vil føre til at snøen raser ned fjellsidene, sier Karsten Müller, avdelingsleder ved snøskredvarslingen til Norges Vassdrags- og Energidirektorat.

Fredag er det meldt rasfare av varselgrad fire på Helgeland. Det er det nest høyeste på den internasjonale skalaen, og tilsvarer «Høy snøskredfare». Faren er størst i området rundt og sør for Svartisen på Helgeland.

Müller sier at det er forventet mange og tidvis store skred.

– Når det kommer såpass mye regn i snøen som det er ventet, blir snøen tung. Det vil gi store skred, sier han.

Varer hele helgen

Han forklarer at skredfaren vedvarer selv om regnet forventes å avta utover helgen.

– Etter hvert vil temperaturene synke, og nedbøren vil gå over til snø. Når vinden forventes å øke til stormstyrke, vil oggså de ny flakene som dannes rase, forklarer han.

Han mener det er viktig at folk i området tar forholdsregler, og bruker nettsiden www.varsom.no til å sjekke skredfaren i området de befinner seg i dersom de er usikre.

– Når vi varsler stor snøskredfare, så forventer vi at folk tar hensyn til det. Vi oppfordrer folk til å holde god avstand fra terreng med bratte fjellsider, sier Müller.

Vent med gåturene

Han håper at den sterke vinden gjør at folk ikke legger ut på så mange turer som de kanskje ellers ville gjor, og håper at bilister i trafikken gjør det de kan for å beskytte seg.

– Pakk med litt ekstra klær og nistemat, i tilfelle et ras har ført til at veier er stengt, oppfordrer han.

I resten av Nord-Norge og på deler av Vestlandet ligger skredfaren på varselgrad tre, som tilsvarer «Betydelig snøskredfare».

Det betyr at det ikke er like alvorlig som i sørlige deler av Nordland.

– Men det kan likevel gå ras, så her gjelder de samme forholdsreglene, sier Müller.